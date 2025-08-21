Las autoridades federales informaron el jueves que se han retirado del mercado más paquetes de camarones congelados que podrían estar afectados por contaminación radiactiva.

La empresa Southwind Foods, con sede en California, retiró del mercado camarones congelados vendidos bajo las marcas Sand Bar, Arctic Shores, Best Yet, Great American y First Street. Los productos envasados se distribuyeron entre el 17 de julio y el 8 de agosto a tiendas y mayoristas de nueve estados: Alabama, Arizona, California, Massachusetts, Minnesota, Pensilvania, Utah, Virginia y Washington.

Los productos podrían estar contaminados con cesio 137, un isótopo radiactivo que es un subproducto de las reacciones nucleares.

Las tiendas Walmart retiraron esta semana paquetes de camarones crudos congelados Great Value vendidos en 13 estados debido a una posible contaminación radiactiva.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad después de que funcionarios federales detectaran cesio 137 en contenedores enviados a cuatro puertos estadounidenses y en una muestra de camarones empanados congelados importados por BMS Foods de Indonesia.

La FDA aconseja a los consumidores que no consuman los productos retirados. Las trazas de cesio 137 están muy extendidas en el medio ambiente, incluidos los alimentos, el suelo y el aire. El principal riesgo para la salud es la exposición prolongada y repetida a dosis bajas, que puede aumentar el riesgo de cáncer.