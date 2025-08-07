El domingo, una niña de 10 años con familia argentina se convirtió en la tercera víctima fatal -además de Mila Yankelevich y Erin Ko- del choque entre un velero y una barcaza el 28 de junio en Biscayne Bay.

La Oficina de Medicina Forense de Miami Dade confirmó el miércoles que Arielle “Ari” Mazi Buchman murió por complicaciones debidas al ahogamiento, según indicó CBS News.

La estudiante de quinto grado de la Lehrman Day School era una de las cinco niñas que se encontraban realizando una clase de navegación de un campamento de verano entre las islas Hibiscus y Monument, frente a Miami Beach cuando ocurrió el siniestro.

PUBLICIDAD

El grupo femenino a bordo de la embarcación Hobie Gateway de aproximadamente 5 metros estaba a cargo de una instructora de 19 años que fue embestida por una barcaza de unos 18 metros alrededor de las 11:15 (hora local) de aquel lunes.

Dos de las menores fallecieron en el acto y Buchman estuvo internada en estado crítico el centro de trauma del Hospital de Niños Holtz, en Miami, antes de perder la vida el fin de semana. La noticia de su muerte fue confirmada por su primo, Gabriel Groisman, quien fue alcalde de Bal Harbour.

On the saddest day of the Jewish calendar, my family mourns the loss of our 10 year-old cousin Arielle, who passed away as a result of a tragic sailboat accident that occurred early in the week.



Baruch Dayan HaEmet — Gabriel Groisman (@GabeGroisman) August 3, 2025

El funeral de Ari se celebró el domingo, oficiado por el rabino Eliot Pearlson, del Templo Menorah en Miami Beach. Pearlson afirmó que la comunidad está devastada por su pérdida.

“No hay nada como la pérdida de un hijo, un niño inocente, en una muerte innecesaria”, explicó. Además indicó que fue un golpe muy duro a nivel personal y afirmó que “ha sido una de las semanas más difíciles de mi vida”.

El rabino conocía a Ari desde la ceremonia de su nombre al nacer y casó a sus padres, Todd Buchman y Rhonda Mitrani, hija de argentinos.

“No puedo pensar en nada que haya afectado a todos tanto como esto”, dijo Pearlson al Miami Herald.

“Ari era como un alma vieja que siempre ayudaba a los demás”, dijo. Conocía a Ari desde que era bebé. “Al final de cada clase, abrazaba a todos los profesores, les daba un beso de despedida y siempre les preguntaba cómo estaban al final del día”, reflexionó Pearlson con tristeza. “Era muy cariñosa, muy generosa, muy atenta”.

PUBLICIDAD

Miami Yacht Club Updated Statement on Tragic Losses Following Sailing Incident Miami, FL – August 3, 2025 – The Miami... Posted by Miami Yacht Club on Sunday, August 3, 2025

“El Miami Yacht Club (MYC) y la Miami Youth Sailing Foundation están profundamente consternados al compartir el trágico fallecimiento de una tercera joven marinera como consecuencia del incidente ocurrido en el agua a principios de esta semana”, decía un comunicado del domingo de ambas instituciones, que estaban involucradas con el campamento de vela al que asistían las cinco niñas que estaban en el velero el día de la tragedia, junto a una instructora de 19 años. El programa, que invitaba a niñas de entre 7 y 15 años, se encontraba en la última semana de duración.

Dos de esas niñas fallecidas -la nieta de siete años de Cris Morena Mila Yankelevich y Erin Victoria Ko Han, una niña chilena de 13- murieron el mismo lunes por la colisión entre el velero y una barcaza que era trasladada por un remolcador.

Otra niña, Calena Areyan Gruber, de 7 años, que quedó atrapada bajo la barcaza, logró nadar para salvar su vida. Se encuentra en su casa recuperándose tras recibir atención médica en el Hospital Jackson Memorial.

La instructora y una alumna de 12 años fueron rescatadas y atendidas en el lugar. Las autoridades no revelaron sus identidades por tratarse de un caso sensible.

Los funcionarios de la Guardia Costera se encuentran trabajando en la investigación para dar con la causa del choque.

“Habitualmente recurrimos a la experiencia de nuestras agencias policiales asociadas a nivel federal, estatal y local, y este caso no es una excepción. A nuestro equipo de investigación se unirán investigadores de la Argentina, país de origen de una de las víctimas”, señaló la agencia en un comunicado. Además, indicaron que se invitó a la Dirección de la Marina Mercante de Chile a participar de la investigación marítima, ya que otra de las víctimas era de origen chileno.

Las pruebas toxicológicas de todas las personas involucradas en el accidente dieron negativas, confirmó el viernes pasado la Guardia Costera. Sin embargo, no identificó al propietario de la barcaza ni ha revelado los nombres de las dos personas que iban a bordo cuando se produjo la colisión.