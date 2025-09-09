Uno de los dos ganadores anónimos del Powerball compró un boleto valorado en 893.5 millones de dólares en una gasolinera QuikTrip ubicada en el norte del condado de St. Louis, Misuri, según anunciaron funcionarios de la lotería este lunes.

Los números ganadores fueron 11, 23, 44, 61 y 62, con el número Powerball 17.

El poseedor del boleto en Misuri fue uno de los dos ganadores del sábado que se repartieron un premio de 1,800 millones de dólares, el segundo más grande en la historia de las loterías de EE.UU. El otro ganador, también no identificado, compró su boleto en una tienda de conveniencia con gasolinera en Fredericksburg, Texas.

Este premio llegó luego de 41 sorteos consecutivos sin que nadie acertara los seis números. La última vez que hubo un ganador del bote fue el 31 de mayo.

Cada uno de los ganadores podrá elegir entre recibir el premio completo como una anualidad de 893.5 millones de dólares o un pago único de 410.3 millones, ambas opciones antes de impuestos.

El premio rompe con creces el récord anterior de Powerball en Misuri, que fue de 293.7 millones de dólares en 2012, según el sitio web de la comisión estatal.

Hasta ahora, ninguno de los ganadores ha sido identificado públicamente —y es posible que nunca lo sean.

En muchos estados, los legisladores han cambiado las reglas en las últimas décadas para proteger a los ganadores de ser blanco de criminales o personas que buscan dinero de manera oportunista. Texas y Misuri aprobaron leyes en 2018 y 2021, respectivamente, que permiten a los ganadores permanecer en el anonimato. En Texas, esta opción aplica solo para premios superiores a 1 millón de dólares.