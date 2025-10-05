Un video recientemente revelado por las autoridades en el caso de una pediatra de Oklahoma acusada de asesinar a su hija durante unas vacaciones en Florida, muestra los últimos momentos con vida de la menor y refuerza la versión de los investigadores que descartan un accidente.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad en la entrada de la propiedad donde se alojaban la pediatra Neha Gupta, de 36 años, y su hija Aria, de 4. En ellas se puede ver a madre e hija llegar con maletas, aparentemente listas para disfrutar de sus vacaciones.

El día del trágico suceso, ambas fueron captadas regresando solas a la propiedad. Según la versión inicial de Gupta, su hija murió ahogada tras caer accidentalmente en la piscina después de cenar. Sin embargo, el análisis forense contradice esa versión.

El informe médico determinó que Aria no tenía agua en los pulmones ni restos de comida en el estómago, lo que descarta la posibilidad de ahogamiento tras la cena. En cambio, las autoridades concluyeron que la causa de muerte fue asfixia.

Además, los videos de seguridad muestran que durante toda la estancia no hubo presencia de ninguna otra persona en la propiedad, aparte de la niña y su madre, lo que refuerza las sospechas contra Gupta.

La mujer, que estaba en medio de una batalla legal por la custodia de la menor con el padre de esta, enfrenta cargos de homicidio premeditado. Las autoridades cree que llevó la menor hasta Florida para, precisamente, fingir que su muerte habría sido un accidente.

Gupta ejercía la medicina en el Hospital Infantil de Oklahoma, que forma parte del sistema de salud de la Universidad de Oklahoma, según los registros de la Junta de Licencias y Supervisión Médica de Oklahoma. El directorio de la facultad de la universidad mostró que también ha sido profesora adjunta en el centro de ciencias de la salud de la universidad.

La Universidad de Oklahoma y su sistema de salud la despidieron tras la radicación de cargos en su contra.