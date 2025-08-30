Un difunto sheriff de Tennessee que inspiró una película de Hollywood sobre un agente de la ley que se enfrentó al crimen organizado mató a su esposa en 1967 y llevó a la gente a creer que había sido asesinada por sus enemigos, según informaron el viernes las autoridades de Tennessee.

El hallazgo probablemente sorprenderá a muchos que crecieron siendo fans de Buford Pusser y vieron la película de 1973 “Walking Tall”, que lo inmortalizó como un sheriff duro pero justo, con cero tolerancia hacia el crimen, según las autoridades.

Hay pruebas suficientes de que, si el entonces sheriff del condado de McNairy, Buford Pusser, estuviera vivo hoy, los fiscales presentarían una acusación ante el gran jurado por el asesinato de Pauline Mullins Pusser, dijo Mark Davidson, fiscal del distrito judicial número 25 de Tennessee. Los investigadores también descubrieron indicios de que ella sufría violencia doméstica.

Los fiscales colaboraron con la Oficina de Investigación de Tennessee, que en 2022 comenzó a reexaminar los archivos de hace décadas sobre la muerte de Pauline como parte de su revisión periódica de casos sin resolver, según afirmó el director de la agencia, David Rausch. Los agentes encontraron inconsistencias entre la versión de los hechos de Buford Pusser y las pruebas físicas, recibieron una confidencia sobre una posible arma homicida y exhumaron el cuerpo de Pauline para realizar una autopsia.

Las autoridades reconocieron que la noticia puede sorprender a muchos que crecieron como admiradores de Buford Pusser y vieron la película de 1973 “Walking Tall”, inspirada en él, o la nueva versión de 2004 protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson. Muchos agentes se unieron a las fuerzas del orden gracias a su historia, dijo Davidson. El sheriff murió en un accidente de coche siete años después de la muerte de su esposa.

“Este caso no se trata de derribar una leyenda. Se trata de dar dignidad y cierre a Pauline y su familia y garantizar que la verdad no quede enterrada con el tiempo”, dijo Davidson en una conferencia de prensa transmitida por Facebook. “La verdad importa. La justicia importa. Incluso 58 años después. Pauline se merece ambas cosas”.

Las pruebas no respaldan la versión del sheriff

El caso se remonta al 12 de agosto de 1967. Buford Pusser recibió una llamada a primera hora de la mañana sobre un disturbio. Informó de que su esposa se ofreció voluntaria para acompañarlo mientras él respondía a la llamada. Buford Pusser dijo que, poco después de pasar por la iglesia metodista Hope, un coche se detuvo y disparó varias veces contra el vehículo, matando a Pauline e hiriendo al sheriff. Buford Pusser pasó 18 días en el hospital y necesitó varias operaciones para recuperarse. El caso se basó en gran medida en su propia declaración y se cerró rápidamente, dijo Rausch.

Durante la revisión del caso, el Dr. Michael Revelle, médico forense y especialista en medicina de urgencias, estudió las fotografías post mortem, las fotografías de la escena del crimen, las notas tomadas por el médico forense en ese momento y las declaraciones de Buford Pusser, y concluyó que era más probable que Pauline hubiera recibido los disparos fuera del coche y que luego la hubieran colocado dentro.

Descubrió que el traumatismo craneal sufrido por Pauline no coincidía con las fotografías de la escena del crimen del interior del coche. Las salpicaduras de sangre en el capó exterior del coche contradecían las declaraciones de Buford Pusser. La herida de bala en la mejilla era, de hecho, una herida de contacto cercano y no una disparada desde larga distancia, como describió Buford Pusser, y probablemente se la infligió ella misma, concluyó Revelle.

La autopsia de Pauline reveló que tenía la nariz rota, pero que se había curado antes de su muerte. Davidson afirmó que las declaraciones de las personas que estaban presentes en el momento de su muerte respaldan la conclusión de que fue víctima de violencia doméstica.

Hermano de la víctima afirma que la investigación le ha permitido cerrar el capítulo

El hermano menor de Pauline, Griffon Mullins, afirmó que la investigación le ha permitido cerrar el capítulo. En un vídeo grabado que se reprodujo en la rueda de prensa, dijo que su otra hermana murió sin saber lo que le había pasado a Pauline y que está agradecido de poder morir sabiéndolo.

“Te enamorabas de ella porque era una persona muy sociable. Y, por supuesto, mi familia siempre acudía a Pauline si tenían algún problema o necesitaban consejo, y ella siempre estaba ahí para ellos”, dijo. “Era una persona encantadora. La quería con todo mi corazón”.

Mullins dijo que sabía que había algunos problemas en el matrimonio de Pauline, pero que ella no era de las que hablaban de sus problemas. Por esa razón, Mullins dijo que “no estaba totalmente sorprendido”.

La Oficina de Investigación de Tennessee tiene previsto poner a disposición del público el expediente completo, que supera las 1000 páginas, entregándolo a la Universidad de Tennessee en Martin una vez que haya terminado con las redacciones. La universidad creará una base de datos en línea con capacidad de búsqueda para el caso. Hasta entonces, los miembros del público pueden concertar citas para revisarlo en persona o pueden comprar una copia, dijo el rector de la universidad, Yancy Freeman Sr.