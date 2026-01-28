El secretario de Estado, Marco Rubio, planea advertir el miércoles que la administración Trump está preparada para emprender nuevas acciones militares contra Venezuela si el liderazgo interino del país se aparta de las expectativas de Estados Unidos.

En su testimonio preparado para una vista ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio señala que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela y que sus líderes interinos están cooperando, pero advierte que la administración Trump no descarta el uso de fuerza adicional de ser necesario, tras una incursión realizada a principios de este mes para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro.

“Estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan”, dirá Rubio, según su declaración inicial preparada y divulgada el martes por el Departamento de Estado. “Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber con el pueblo estadounidense ni nuestra misión en este hemisferio”.

Como suele ocurrir, Rubio, exsenador por Florida, buscará defender ante antiguos colegas en el Congreso una de las prioridades más controvertibles del presidente Donald Trump. Con la política exterior de la administración republicana oscilando entre el hemisferio occidental, Europa y el Medio Oriente, Rubio también podría verse llamado a calmar la preocupación surgida recientemente incluso dentro de su propio partido por iniciativas como la exigencia de Trump de anexar Groenlandia.

En la vista, centrada en Venezuela, Rubio defenderá las decisiones de Trump de remover a Maduro para que enfrente cargos de narcotráfico en Estados Unidos, continuar ataques militares letales contra embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas y confiscar buques petroleros sancionados que transportaban crudo venezolano, según las expresiones preparadas. También volverá a rechazar las acusaciones de que Trump ha violado la Constitución al tomar estas acciones.

“No hay una guerra contra Venezuela y no ocupamos un país”, dirá Rubio, según el testimonio preparado. “No hay tropas estadounidenses en tierra. Esta fue una operación para apoyar a las agencias del orden público”.

Maduro, quien se ha declarado no culpable de los cargos federales de narcotráfico en una corte de Estados Unidos, se ha proclamado desafiante como “el presidente de mi país” y ha protestado su captura.