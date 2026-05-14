El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, regresó a su programa habitual el miércoles por la noche por primera vez después de haber sido hospitalizado a principios de este mes por una neumonía viral.

El político de 81 años abrió su programa de radio conservador, “The Rudy Giuliani Show”, asegurando a su audiencia que se encuentra en recuperación, aunque aún no totalmente recuperado. A principios de mayo, Giuliani estuvo en estado crítico y fue colocado en un ventilador en un hospital de Palm Beach, Florida.

Las noticias sobre su enfermedad generaron una ola de apoyo y buenos deseos por parte de políticos de alto perfil de todo el espectro político.

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“Tengo que agradecer a todos los que me enviaron oraciones y buenos deseos”, dijo. También expresó su gratitud a su familia, al personal médico que lo atendió y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según Giuliani, lo llamó tras enfermarse.

“Se siente bien estar de vuelta”, dijo Giuliani antes de ir a su primera pausa.

Giuliani había sido hospitalizado previamente en septiembre pasado tras sufrir una fractura vertebral y otras lesiones en un accidente de tránsito en New Hampshire.

Tras sus ocho años como alcalde, marcados por los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, el político republicano de larga trayectoria se postuló sin éxito a la presidencia en 2008 y posteriormente se convirtió en asesor y abogado personal de Trump.