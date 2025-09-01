Rudy Giuliani se está recuperando de una vértebra fracturada y otras lesiones tras un accidente automovilístico en Nueva Hampshire, informó el domingo un portavoz del exalcalde de la ciudad de Nueva York.

El vehículo de Giuliani fue golpeado por detrás mientras viajaba por una autopista el sábado por la noche, según un comunicado publicado en X por Michael Ragusa, jefe de seguridad de Giuliani.

@RudyGiuliani was in a car accident in NH on Aug 30 after assisting a domestic violence victim. He sustained injuries but is in good spirits and recovering tremendously. Thank you for the prayers & support. 🙏 official statement below. pic.twitter.com/ohYJCcXpjR — Michael Ragusa (@themikeragu) August 31, 2025

“Sufrió lesiones pero está de buen ánimo y recuperándose enormemente”, afirmó Ragusa y agregó: “Esto no fue un ataque dirigido”.

Giuliani, de 81 años, fue llevado a un centro de traumatología cercano y estaba siendo tratado por lesiones que incluían “una fractura de vértebra torácica, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en su brazo izquierdo y pierna inferior”, según Ragusa.

Antes del accidente, Giuliani había sido “detenido por una mujer que era víctima de un incidente de violencia doméstica” y contactó a la policía para asistirla, indicó Ragusa. En el comunicado, mencionó que el posterior accidente fue “aleatorio y no relacionado” con el incidente de violencia doméstica.

Giuliani estaba en un carro alquilado y “nadie sabía que era él”, dijo Ragusa en la publicación en X.

Otro portavoz de Giuliani, Ted Goodman, y la Policía Estatal de Nueva Hampshire no han respondido a solicitudes de comentarios.

“Gracias a todas las personas que se han comunicado desde que se enteraron de la noticia sobre mi padre. Sus oraciones significan mucho”, expresó Andrew Giuliani, hijo de Rudy Giuliani, en X.

Thank you to all the people that have reached out since learning the news about my Father. Your prayers mean the world.



As a son, I can tell you I’m honored to have a Dad that I can call the toughest SOB I’ve ever seen! 🇺🇸🙏 — Andrew H. Giuliani (@AndrewHGiuliani) August 31, 2025

El hecho sigue a algunos años difíciles para el ex candidato presidencial republicano, quien fue apodado “el alcalde de la nación” por su liderazgo en Nueva York después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Más tarde, Giuliani se convirtió en el abogado personal del presidente Donald Trump por un tiempo y en un defensor vocal de las acusaciones de fraude de Trump en las elecciones de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden. Trump y sus partidarios perdieron docenas de demandas alegando fraude, y numerosos recuentos, revisiones y auditorías de los resultados electorales no encontraron signos de irregularidades o errores significativos.

I’m a very proud Son! pic.twitter.com/xQPsxoEgXg — Andrew H. Giuliani (@AndrewHGiuliani) August 31, 2025

Dos ex trabajadores electorales de Georgia ganaron posteriormente un juicio por difamación de 148 millones de dólares contra Giuliani. Mientras buscaban cobrar el juicio, el Giuliani fue declarado en desacato al tribunal y enfrentó un juicio este invierno sobre la propiedad de algunos de sus activos. Finalmente, llegó a un acuerdo que le permitió conservar sus casas y varias pertenencias, incluidos preciados anillos de la Serie Mundial, a cambio de una compensación no especificada y una promesa de dejar de hablar mal de los ex trabajadores electorales.