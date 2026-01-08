Linda Brown, una mujer de 53 años, permanece desaparecida desde el 3 de enero de 2026 en Chicago, un caso que ha generado gran conmoción entre la comunidad educativa y residentes de la ciudad, mientras la policía mantiene activa la investigación para dar con su paradero.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Chicago, Brown fue vista por última vez la mañana del 3 de enero cuando salió de su vivienda en el vecindario de Bronzeville con la intención de acudir a una cita de acupuntura en el área de Wicker Park. Sin embargo, nunca llegó a su destino ni regresó a casa, lo que llevó a su familia a reportarla como desaparecida ese mismo día.

PUBLICIDAD

El esposo de la mujer, Antwon Brown, ofreció entrevistas a medios locales, en los que pidió ayuda desesperadamente para localizar a Linda.

“Si puedes verme o escucharme, por favor vuelve a casa. Te estamos esperando”, dijo, en un mensaje que ha sido compartido ampliamente a través de redes sociales.

Posteriormente, el esposo aseguró a medios como ABC News, que el vehículo de Brown, quien es maestra de profesión, fue localizado y remolcado, aunque no se han revelaron detalles sobre el lugar donde fue hallado el carro.

La Policía de Chicago solicita que cualquier persona con información se comunique con la Unidad de Víctimas Especiales, Área One, al (312) 747-8380.