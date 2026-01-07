El gobierno del presidente Donald Trump dijo el martes que retendrá fondos para programas que apoyan a familias necesitadas con niños en cinco estados dirigidos por demócratas debido a preocupaciones sobre fraude.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que supervisa el programa, exigirá a los estados que proporcionen documentación adicional para acceder a esos fondos.

“Las familias que dependen de programas de guarderías y asistencia familiar merecen tener la confianza de que estos recursos se utilizan legalmente y para el propósito previsto”, afirmó el subsecretario de HHS, Jim O’Neill, en un comunicado.

La Casa Blanca no ha ofrecido detalles acerca de las acusaciones de fraude.

El HHS señaló a última hora del día en un comunicado que “identificó sospechas de que estos beneficios destinados a ciudadanos estadounidenses y residentes legales pueden haber sido proporcionados de manera inapropiada a individuos que no son elegibles según la ley federal”.

Hay cinco estados —California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York— en el punto de mira, y el departamento apuntó que han sido notificados.

La gobernadora Kathy Hochul dijo antes en el día que Nueva York está dispuesto a llevar al gobierno federal a los tribunales, como han hecho estados liderados por demócratas en numerosas ocasiones.

“Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, porque nuestros niños no deberían ser peones políticos en una lucha que Donald Trump parece tener con los gobernadores de los estados demócratas”, manifestó.

La decisión de retener los fondos fue reportada por primera vez por el New York Post.

La Casa Blanca planteó también acusaciones de fraude relacionadas con SNAP —el principal programa de ayuda alimentaria del país—, diciendo que retendría los fondos administrativos a los estados, en su mayoría dirigidos por demócratas, a menos que proporcionen los datos solicitados sobre los beneficiarios.

Programas para ayudar a niños necesitados y sus familias

Los programas en cuestión ofrecen un salvavidas a algunos de los estadounidenses más necesitados:

El Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil subsidia cuidados diurnos para hogares de bajos ingresos, permitiendo a los padres trabajar o asistir a la escuela.

subsidia cuidados diurnos para hogares de bajos ingresos, permitiendo a los padres trabajar o asistir a la escuela. —La Asistencia Temporal para Familias Necesitadas proporciona ayudas en efectivo y capacitación laboral para que los padres en situación de pobreza puedan costear pañales y ropa y obtener un salario.

proporciona ayudas en efectivo y capacitación laboral para que los padres en situación de pobreza puedan costear pañales y ropa y obtener un salario. —La Subvención en Bloque para Servicios Sociales, un fondo mucho más pequeño, apoya varios programas de servicios sociales diferentes.

“Estos recursos apoyan a las familias necesitadas y las ayudan a acceder a alimentos y mucho más. Si es cierto, sería terrible ver como el gobierno federal apunta de esta manera a las familias y niños más necesitados”, señaló la oficina del gobernador de Colorado, Jared Polis, en un comunicado.

Trump no se ha pronunciado sobre los detalles, pero el martes proclamó en redes sociales que “la investigación de fraude en California ha comenzado”.

Tara Gallegos, portavoz del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo por correo electrónico que “Donald Trump es un mentiroso compulsivo y desquiciado cuya relación con la realidad terminó hace años”. Además, defendió el historial de California en la erradicación del fraude en los programas gubernamentales.

La senadora demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, apuntó que la medida de Trump para suspender los fondos tiene como objetivo ganar puntos políticos, no combatir el fraude.

“Es nuestro trabajo servir a las personas más necesitadas y en mayor riesgo, sin importar en qué estado vivan o a qué partido político pertenezcan sus familias o representantes electos”, dijo en un comunicado. “Usar el poder del gobierno para hacer daño a los estadounidenses más necesitados es inmoral e indefendible”.

Casa Blanca amplifica las denuncias de fraude

Durante meses, el gobierno de Trump ha afirmado que los programas financiados con fondos federales son objeto de fraude y ha utilizado esa afirmación como justificación para retener el dinero.

La financiación federal para el cuidado infantil en Minnesota está suspendida desde finales del mes pasado en medio de investigaciones sobre una serie de presuntas tramas de fraude en jardines de infantes dirigidos por personas con raíces familiares en Somalia.

Como consecuencia, los funcionarios del HHS indicaron que ningún estado recibirá fondos para cuidados infantiles sin ofrecer más verificaciones. Varios estados contaron a The Associated Press que no recibieron ninguna orientación sobre esa decisión.

La Casa Blanca planteó también acusaciones de fraude relacionadas con SNAP —el principal programa de ayuda alimentaria del país—, diciendo que retendría los fondos administrativos a los estados, en su mayoría dirigidos por demócratas, a menos que proporcionen los datos solicitados sobre los beneficiarios. Ese proceso podría llevar meses.

Según el gobierno federal, la información proporcionada por la mayoría de los estados controlados por el Partido Republicano muestra que el fraude podría ser peor de lo que se creía, aunque no ha proporcionado datos ni reportes detallados.

El doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, dijo a Fox News el martes que su agencia planea también auditar las facturas de Medicaid de Minnesota en busca de posibles fraudes. No proporcionó ninguna evidencia de que hayan detectado fraudes.