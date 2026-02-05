El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo el jueves que las demandas hechas por los demócratas para nuevas restricciones a los funcionarios federales de inmigración son “poco realistas” y advirtió que el Departamento de Seguridad Nacional cerrará la próxima semana si no trabajan con los republicanos y la Casa Blanca.

Los demócratas afirman que no votarán a favor del proyecto de ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional cuando se agoten los fondos a menos que se introduzcan cambios en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y en otros organismos federales encargados de hacer cumplir la ley a raíz de los tiroteos mortales de dos manifestantes en Minneapolis el mes pasado.

Los líderes demócratas, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, dieron a conocer el miércoles por la noche una lista ampliada de 10 propuestas detalladas para frenar la agresiva campaña de aplicación de la ley de inmigración del presidente Donald Trump. Entre las demandas se encuentran la exigencia de órdenes judiciales, una mejor identificación de los agentes del DHS, nuevas normas sobre el uso de la fuerza y el fin de los perfiles raciales.

Thune, republicano por Dakota del Sur, dijo que la mayoría de las demandas son “muy poco realistas y poco serias” y pidió a los demócratas que negocien.

“Esta no es una situación de cheque en blanco en la que los republicanos simplemente aceptan una lista de demandas demócratas”, dijo. “La única forma de conseguir reformas para el ICE es acordar un proyecto de ley”.

Schumer, demócrata por Nueva York, dijo que le “asombra escuchar” a los republicanos decir que las propuestas de su partido son políticas o inviables.

“Se trata de los derechos básicos de las personas, se trata de la seguridad de las personas”, dijo Schumer. Si a los republicanos no les gustan las ideas, dijo, “tienen que explicar por qué”.

A medida que las dos partes intercambiaban culpas, parecía cada vez más probable un cierre del DHS a partir del 14 de febrero. Por ahora, dijo Thune, “no estamos cerca de tener ningún tipo de acuerdo”.

Además del ICE y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, el proyecto de ley de seguridad nacional incluye fondos para la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y la Administración de Seguridad en el Transporte. Si el DHS se cierra, dijo Thune, “hay muchas posibilidades de que veamos más problemas en los viajes”, similares a los 43 días de cierre del gobierno el año pasado.

Exigencias democráticas

Schumer y Jeffries, demócrata por Nueva York, han hecho varias peticiones, como máscaras para los agentes, órdenes judiciales y una mejor coordinación federal con las autoridades locales. La lista que publicaron el miércoles añadía varios puntos nuevos, como una política más estricta sobre el uso de la fuerza, salvaguardias legales en los centros de detención y la prohibición de seguir a los manifestantes con cámaras corporales.

Los demócratas afirman que el Congreso debe poner fin a las detenciones indiscriminadas, “mejorar los procedimientos y normas sobre órdenes judiciales”, garantizar que la ley deja claro que los agentes no pueden entrar en una propiedad privada sin una orden judicial y exigir que, antes de detener a una persona, se verifique que no es ciudadana estadounidense.

También quieren que se ponga fin a la elaboración de perfiles raciales, afirmando que los agentes del DHS deberían tener prohibido detener, interrogar o registrar a personas “en función de la presencia de una persona en determinados lugares, su trabajo, su lengua hablada y su acento o su raza y etnia”.

En el caso de los agentes que se encargan de hacer cumplir la ley de inmigración, los demócratas dicen que, además de que los agentes se quiten las máscaras y muestren su identificación, el DHS debería regular y estandarizar los uniformes y el equipamiento para equipararlos a los de otros cuerpos de seguridad.

Presión republicana

Schumer lo calificó de “momento de revisión visceral para el Congreso”, ya que las operaciones de control de la inmigración han sacudido Minneapolis y otras ciudades estadounidenses. Pero los republicanos se mostraron desdeñosos.

John Barrasso, senador republicano número 2 por Wyoming, dijo que las demandas son “radicales y extremas” y una “lista de deseos de extrema izquierda”.

La senadora Katie Britt, que está ayudando a dirigir las negociaciones, dijo que era “una ridícula lista navideña de exigencias”.

“Esto NO es negociar de buena fe, y NO es lo que quiere el pueblo estadounidense”, dijo Britt, republicano de Alabama. “Siguen haciendo política para su base radical a expensas de la seguridad de los estadounidenses”.

Hasta la última ley de financiación

El Congreso está tratando de renegociar el proyecto de ley de gastos del DHS después de que Trump aceptara la semana pasada una petición demócrata de que se separara de una medida de gasto mayor y se prorrogara en los niveles actuales durante dos semanas mientras las dos partes negocian. Pero con casi una semana transcurrida, un cierre es cada vez más probable.

Thune ha animado a los demócratas y a la Casa Blanca a hablar. No está claro si lo están o si los demócratas estarían dispuestos a ceder en alguna de sus demandas.

Algunos republicanos tienen sus propias exigencias, entre ellas añadir legislación que exija una prueba de ciudadanía antes de que los estadounidenses se registren para votar y restricciones a las ciudades que, según ellos, no hacen lo suficiente para reprimir la inmigración ilegal.

El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, dijo que depende de los republicanos garantizar el cierre del gobierno porque ellos están al mando.

“El pueblo estadounidense quiere que se ponga fin a este abuso”, dijo Murphy.

Algunos buscan limitar el dolor del cierre

Otros legisladores están buscando opciones para evitar otro cierre parcial.

Una de las ideas que se barajan es financiar básicamente algunas de las otras agencias del DHS: la Guardia Costera, las operaciones aeroportuarias de la TSA y la asistencia en catástrofes de la FEMA.

“¿Por qué no quitarlo de la mesa?”, dijo el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, cuyo estado necesita fondos de la FEMA por las recientes catástrofes.

“Si no parece que puedan conseguirlo”, dijo sobre la revisión de la aplicación de la ley de inmigración, “realmente creo que deberían estudiar la financiación a la carta de las agencias”.

Eso significaría esencialmente cortar ICE suelto por lo que le permite ir sin su financiación federal de rutina debido a que la agencia ya tiene un presupuesto tan robusto de impuestos de Trump y el proyecto de ley de recorte de gastos del año pasado.

