Se dispara el precio del petróleo de Texas tras la paralización de las negociaciones de paz
El equipo negociador iraní ha suspendido las conversaciones.
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El petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparaba este lunes un 7 % tras conocerse que Irán ha paralizado las negociaciones de paz con EE.UU. por los ataques israelíes contra el Líbano, días después de que ambas naciones alcanzaran un preacuerdo.
A las 11:45 hora local de Nueva York (15:45 GMT) los contratos futuros del WTI para entrega en julio subían un 7.13 % con respecto al cierre del viernes y sumaban 6.23 dólares, situándose en 93.59 dólares el barril.
La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, divulgó hoy que el equipo negociador iraní ha suspendido las conversaciones y el intercambio de mensajes con EE.UU. y además cerrará por completo el estrecho de Ormuz, señalaba el medio económico CNBC.