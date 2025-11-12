Tormentas solares trajeron coloridas auroras a lugares inesperados en Estados Unidos la noche del martes, y podrían venir más en los próximos días.

Los meteorólogos espaciales confirmaron que las tormentas alcanzaron niveles severos el martes, provocando vibrantes luces boreales tan al sur como Kansas, Colorado y Texas.

Hubo algunos impactos en las comunicaciones GPS y en la red eléctrica, explicó Shawn Dahl, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), en un video publicado en X.

Durante los últimos días, el Sol ha emitido varias erupciones de energía llamadas eyecciones de masa coronal. Dos ya han llegado a la Tierra, pero al menos una más está en camino y podría arribar en algún momento del miércoles.

Los meteorólogos creen que esta nueva erupción solar podría ser la más energética de las tres y han emitido una alerta de tormenta severa. Qué tan brillantes sean las auroras y qué tan al sur se vean dependerá de cuándo llegue la explosión y cómo interactúe con el campo magnético y la atmósfera de la Tierra.

Cómo se producen las auroras boreales

El Sol se encuentra en la fase máxima de su ciclo de actividad de 11 años, lo que hace que las exhibiciones de luces sean más comunes y extendidas. Las coloridas auroras boreales han adornado los cielos nocturnos en lugares inesperados, y los expertos en clima espacial dicen que aún se esperan más.

Las auroras, conocidas como luces del norte y del sur, suelen ser visibles cerca de los polos, donde las partículas cargadas del Sol interactúan con la atmósfera terrestre.

Los observadores del cielo están viendo las luces más al interior de Estados Unidos y Europa porque el Sol está atravesando una gran transformación: cada 11 años, sus polos magnéticos intercambian posiciones, lo que genera giros y enredos magnéticos en el proceso.

El año pasado, la tormenta geomagnética más fuerte en dos décadas golpeó la Tierra, produciendo espectaculares luces en todo el hemisferio norte. Poco después, otra poderosa tormenta solar deslumbró a observadores del cielo lejos del Círculo Ártico, cuando luces danzantes aparecieron en lugares inesperados como Alemania, el Reino Unido, Nueva Inglaterra y la ciudad de Nueva York.

Se espera que esta racha de actividad solar continúe al menos hasta finales de este año, aunque el punto máximo de actividad no se conocerá hasta varios meses después, según la NASA y la NOAA.

Cómo afectan las tormentas solares a la Tierra

Las tormentas solares pueden traer algo más que luces coloridas.

Cuando partículas y plasma de alta velocidad chocan con el campo magnético de la Tierra, pueden interrumpir temporalmente la red eléctrica. El clima espacial también puede interferir con las comunicaciones por radio del control aéreo y con los satélites en órbita. Las tormentas severas son capaces de alterar otras señales de radio y GPS.

En 1859, una tormenta solar severa provocó auroras tan al sur como Hawái y encendió líneas telegráficas en un evento poco común. Y una tormenta solar de 1972 pudo haber detonado minas marinas magnéticas de EE. UU. frente a la costa de Vietnam.

Los expertos en clima espacial no pueden predecir una tormenta solar con meses de anticipación. En cambio, alertan a las partes relevantes para que se preparen en los días previos a que una erupción solar golpee la Tierra.

Cómo ver las auroras

Los pronósticos de auroras boreales pueden encontrarse en el sitio web del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA o en aplicaciones de pronóstico de auroras.

Para verlas, considera buscar un lugar tranquilo y oscuro, alejado de las luces de la ciudad. Los expertos recomiendan observar el cielo desde un parque local o nacional. Y revisa el pronóstico del tiempo, ya que las nubes pueden cubrir completamente el espectáculo.

Tomar una foto con la cámara de un teléfono inteligente también puede revelar tonos de la aurora que no son visibles a simple vista.