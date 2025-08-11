La tormenta Erin se formó el lunes en el este del Atlántico tropical, justo al oeste de las islas de Cabo Verde.

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, comenzó a emitir boletines sobre el sistema a las 11:00 de la mañana del lunes.

En el primer boletín indicó que tiene vientos de 45 mph y se mueve al oeste a20 mph. Los vientos de tormenta tropical se extienden hasta a 35 millas del centro.

Se espera que Erin se siga fortaleciendo y llegue a ser el primer huracán de la temporada de huracanes 2025.

La tormenta se formó mientras el huracán Henriette avanza en el océano Pacífico, lejos de Hawái, según los pronósticos. Henriette presenta vientos máximos sostenidos de 80 mph (129 km/h) y se encontraba a unas 470 millas (756 kilómetros) al noroeste de Honolulu.

No había vigilancias ni advertencias costeras vigentes para Henriette.