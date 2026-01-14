NUEVA YORK. Muchos clientes de Verizon sufrieron un corte generalizado el miércoles, que interrumpió las llamadas y otros servicios celulares en todo Estados Unidos.

La operadora reconoció que había un “problema que afectaba los servicios de voz y datos inalámbricos”. Verizon no especificó la causa de las interrupciones, pero indicó en una actualización compartida en redes sociales que había desplegado a sus equipos de ingeniería.

“Entendemos el impacto que esto tiene en su día a día y mantenemos nuestro compromiso de resolverlo lo antes posible”, escribió la compañía con sede en Nueva York.

El rastreador de cortes Downdetector mostró que los clientes de Verizon comenzaron a reportar problemas con su servicio alrededor del mediodía (hora del este). Los reportes parecieron alcanzar un máximo de más de 175,000 a las 12:30 p.m. (hora del este), pero se mantuvieron elevados hasta entrada la tarde, llegando a casi 57,000 a las 3:30 p.m. (hora del este). Los usuarios afectados informaron que sus teléfonos estaban en modo “SOS” o mostraban otros mensajes de falta de señal. En ciudades como Nueva York, se enviaron alertas advirtiendo que la interrupción podría interrumpir las llamadas al 911, instando a los residentes a intentar usar teléfonos fijos y dispositivos de otros operadores, si están disponibles, o a visitar personalmente una estación de policía o bomberos local en caso de emergencia.

Según Downdetector, otros centros importantes afectados por la interrupción de Verizon fueron Washington D.C., Chicago, Houston, Los Ángeles y Portland, Oregón. Sin embargo, consumidores de todo el país informaron estar experimentando interrupciones.

El miércoles también surgieron varios informes de interrupciones de otros operadores, pero compañías como T-Mobile y AT&T confirmaron rápidamente en línea que sus servicios funcionaban con normalidad. Ambas sugirieron que sus clientes podrían estar teniendo problemas para contactar con el servicio de Verizon.

Cuando se producen interrupciones en la señal celular, algunas compañías telefónicas también instan a los consumidores a intentar conectarse a Wi-Fi y usar las llamadas por internet. Si el Wi-Fi aún no está disponible, puede haber un número limitado de otras opciones, incluido el envío de mensajes vía satélite en los iPhone más nuevos.