Un autobús escolar que transportaba a integrantes de un equipo de sóftbol se accidentó en Oklahoma, dejando a varias personas heridas, según informaron autoridades escolares y policiales.

El choque ocurrió la noche del lunes en la autopista U.S. 152, cerca de Minco, en el condado de Grady, a unas 40 millas (64 kilómetros) al suroeste de la ciudad de Oklahoma.

“Esta noche, nuestro equipo de sóftbol de Minco sufrió un accidente grave al oeste de Minco”, publicó en línea el superintendente del distrito escolar, Kevin Sims. “Varias personas en el autobús resultaron gravemente heridas”.

Dijo que las clases estarían suspendidas el martes.“Por favor, mantengan en sus oraciones a estos estudiantes-atletas, entrenadores y sus familias”, expresó.

Medios de comunicación reportaron que el autobús volcó y que algunas personas fueron expulsadas del vehículo.

El número exacto de personas a bordo y la cantidad de heridos no estaban disponibles de inmediato, según informó un operador de la Patrulla de Caminos de Oklahoma, del destacamento G, que cubre el condado de Grady, a la agencia Associated Press este martes.

El senador estadounidense James Lankford, de Oklahoma, publicó en línea que él y su esposa, Cindy, “se unen a todo Oklahoma en oración por nuestros vecinos en Minco esta noche”.

La Primera Iglesia Bautista de Minco, en este pueblo de aproximadamente 1,500 habitantes, también publicó en línea que el santuario estaba abierto “si desean venir a orar”.