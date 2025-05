El juicio federal por tráfico sexual de Sean “Diddy” Combs, cuya carrera enormemente exitosa ha estado salpicada de acusaciones de violencia, comenzó el lunes en Nueva York con la selección del jurado, que se detuvo brevemente cuando el empresario del hip-hop dijo que estaba “un poco nervioso” y necesitaba un receso para ir al baño.

El juez Arun Subramanian interrogó a más de una treintena de posibles jurados sobre sus respuestas en un cuestionario destinado a ayudar a determinar si podían ser justos e imparciales en un juicio que presentará videos violentos y sexualmente explícitos. Las declaraciones de apertura y el inicio del testimonio están programados para la próxima semana.

El juez dio a los posibles jurados una breve descripción de los cargos de tráfico sexual y conspiración de crimen organizado contra Combs, diciéndoles que él se había declarado no culpable y se presumía inocente.

Al final del día, el grupo de jurados se redujo a la mitad, ya que algunos fueron excluidos por razones personales, como la incapacidad de soportar un juicio que se proyecta durará dos meses o porque sus opiniones o experiencias pasadas harían difícil que permanecieran objetivos.

Se esperaba que un número similar de jurados fuera interrogado el martes. No se espera que el jurado quede conformado antes del miércoles.

Durante todo el lunes, Combs, de 55 años, se sentó con sus abogados con un suéter sobre una camisa blanca y pantalones grises, lo cual el juez permitió en vez del uniforme de prisión. Ha estado detenido en una sombría cárcel federal en Brooklyn desde su arresto en septiembre pasado. Su cabello y barba estaban casi completamente grises porque no se permite usar tinte en la cárcel.

A diferencia de otros juicios recientes de celebridades, el caso judicial de Combs no se transmitirá en vivo porque las salas de los tribunales federales no permiten grabaciones electrónicas en su interior, lo que significa que los artistas de bocetos del tribunal sirven como los ojos del público en la sala.

Si es declarado culpable por todos los cargos, podría enfrentar hasta cadena perpetua.

Varios jurados potenciales indicaron que habían visto informes de noticias que presentaban una pieza clave de evidencia en el caso: un video del magnate del hip hop golpeando y pateando a una de sus acusadoras en el pasillo de un hotel de Los Ángeles en 2016. Una posible integrante del jurado describió una imagen fija que vio del video como “evidencia condenatoria”. Esa mujer fue rechazada para la consideración.

Después de que otro jurado fue rechazado, Combs pidió un receso para ir al baño, diciéndole al juez: “Lo siento, su señoría, estoy un poco nervioso hoy”.

Una jurado potencial dijo que había dado un “me gusta” a un video publicado en las redes sociales por un comediante que incluía referencias a grandes cantidades de aceite para bebés encontradas por la policía en una de las casas de Combs. No fue rechazada.

La acusación de 17 páginas contra Combs, que se lee como un documento de acusación presentado contra un líder de la mafia o el jefe de una banda de narcotraficantes, alega que participó en un patrón de crimen organizado de dos décadas de comportamiento abusivo contra mujeres y otros, con la ayuda de personas en su séquito y empleados de su red de negocios.

Combs y sus abogados dicen que es inocente y que cualquier sexo grupal fue consensuado. Dicen que no hubo esfuerzo por coaccionar a las personas para que hicieran cosas que no querían hacer, y que nada de lo que sucedió equivalía a un crimen organizado.

Los fiscales dicen que las mujeres fueron manipuladas para realizar actos sexuales impulsados por drogas con trabajadores sexuales masculinos que Combs llamaba “Freak Offs”. Para mantener a las mujeres sometidas, los fiscales dicen que Combs usó una mezcla de influencia y violencia: ofrecía impulsar sus carreras en el entretenimiento si hacían lo que él pedía, o las retiraba si no lo hacían.

Y cuando no conseguía lo que quería, la acusación dice que Combs y sus asociados recurrían a actos violentos, incluidos golpizas, secuestros e incendios provocados. Una vez incluso colgó a alguien de un balcón, señala la acusación.

Combs ha reconocido un episodio de violencia que se considera una pieza clave del caso de la fiscalía. En 2016, una cámara de seguridad lo grabó golpeando a su exnovia, la cantante de R&B Cassie, en el pasillo de un hotel de Los Ángeles. Cassie presentó una demanda a finales de 2023 diciendo que Combs la había sometido a años de abuso, incluidas golpizas y violaciones.

The Associated Press no suele nombrar a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que denuncien públicamente, como lo hizo Cassie, cuyo nombre verdadero es Casandra Ventura.

El abogado de Combs, Marc Agnifilo, ha dicho que Combs “no es una persona perfecta” y que ha habido consumo de drogas y relaciones tóxicas, pero dijo que toda actividad sexual entre Combs, Cassie y otras personas fue consensuada.

El juicio es el más serio en una larga serie de problemas legales para Combs.