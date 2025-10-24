El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el viernes que el ejército estadounidense llevó a cabo su décimo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas durante la noche, dejando seis personas muertas y elevando el número total de víctimas de la campaña contra los cárteles de la droga a al menos 46.

En una publicación en redes sociales, Hegseth dijo que la embarcación era operada por la banda Tren de Aragua y que el ataque ocurrió en el Caribe.

El ritmo de los ataques se ha acelerado en los últimos días, pasando de uno cada pocas semanas en septiembre —cuando comenzaron— a tres en una sola semana. Dos de los ataques de esta semana también se llevaron a cabo en el Pacífico oriental, ampliando el área en la que el ejército está dispuesto a realizar estas operaciones.