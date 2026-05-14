Los senadores aprobaron por unanimidad una resolución el jueves para retener sus salarios durante los cierres del gobierno, en un intento de hacer que estos cierres federales resulten financieramente dolorosos para los legisladores después de una serie de estancamientos récord durante el último año.

El apoyo bipartidista a la medida surge en un momento en que los cierres federales se han vuelto más largos y frecuentes, frustrando a los legisladores que consideran que debería haber consecuencias cuando el Congreso falla en su deber legislativo más básico.

Según la resolución, el salario de los senadores sería retenido por el secretario del Senado cada vez que un cierre del gobierno afecte a una o más agencias, y luego sería liberado una vez que se restablezca el financiamiento. La medida entrará en vigor el día después de las elecciones generales del 3 de noviembre y no se aplica a la Cámara de Representantes.

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“Cerrar el gobierno no debería ser nuestra solución predeterminada ante nuestra negativa a resolver nuestros problemas y diferencias”, dijo el senador John Kennedy, patrocinador del proyecto, en un discurso en el Senado el miércoles.

“Se trata de respaldar nuestras palabras con acciones”, dijo Kennedy, republicano de Luisiana.

Dos cierres del gobierno en el último año crearon dificultades financieras significativas para decenas de miles de empleados federales, particularmente en el Departamento de Seguridad Nacional. El departamento reabrió el mes pasado después de un cierre parcial de 76 días, la suspensión de financiamiento de una agencia más larga en la historia.

El cierre del DHS ocurrió apenas unos meses después de una interrupción de 43 días del gobierno federal completo, que fue el cierre más largo de este tipo registrado.

La Constitución estipula que los legisladores deben recibir su salario, por lo que continuaron cobrando durante los cierres del gobierno incluso cuando los empleados federales dejaron de recibir pagos. Cuando el cierre total del gobierno comenzó en octubre debido a una disputa sobre subsidios de salud, el senador Lindsey Graham propuso una enmienda constitucional para obligar a los miembros del Congreso a renunciar a sus salarios cuando el gobierno esté cerrado.

“Si los miembros del Congreso tuvieran que renunciar a sus salarios durante los cierres del gobierno, habría menos cierres y terminarían más rápido”, dijo Graham, republicano de Carolina del Sur, en ese momento.

Graham afirmó que su legislación era la forma “más sólida constitucionalmente” de abordar el problema, pero el proceso habría sido mucho más complicado, ya que tres cuartas partes de los estados tendrían que ratificar una enmienda.

Los senadores ganan un salario anual de 174,000 dólares, aunque muchos son independientemente ricos.