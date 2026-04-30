El Senado ha aprobado una resolución bipartidista para evitar que sus propios miembros utilicen los mercados de predicción, prohibiendo a los senadores que a menudo están al tanto de información sensible hacer apuestas sobre los próximos eventos.

La medida que se aprobó por unanimidad en votación de voz el jueves se redactó como un cambio en el reglamento del Senado, por lo que entrará en vigor inmediatamente. Se produce una semana después de que un soldado de las fuerzas especiales de Estados Unidos fuera acusado de utilizar información clasificada para apostar por la captura en enero del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y mientras los legisladores expresan cada vez más su preocupación por quién podría estar haciendo apuestas públicas sobre la guerra con Irán.

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“Los senadores de Estados Unidos no tienen nada que hacer en actividades especulativas como los mercados de predicción mientras cobran un sueldo financiado por los contribuyentes, y punto”, dijo el senador Bernie Moreno, republicano de Ohio, que patrocinó la resolución. Una enmienda del senador Alex Padilla, demócrata de California, amplió la medida para incluir al personal.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, dijo que la medida era una “obviedad”. Animó a la Cámara de Representantes y a la administración Trump a hacer lo mismo.

“Nunca debemos permitir que el Congreso se convierta en un casino donde los miembros que representan al público puedan apostar sobre guerras o crisis económicas o elecciones”, dijo Schumer. “Eso destruiría el principio mismo del gobierno representativo”.

Los senadores Todd Young, republicano de Indiana, y Elissa Slotkin, demócrata de Michigan, han presentado un proyecto de ley para prohibir a todos los cargos electos federales y empleados de la Administración el uso de información privilegiada para hacer apuestas en el mercado de predicciones. Young dijo que la resolución era “un buen primer paso” y animó al Senado a retomar su proyecto de ley.

Los mercados de predicción, incluida la plataforma de apuestas Polymarket y su principal rival Kalshi, han sido objeto de escrutinio a medida que el negocio se ha ido expandiendo. Polymarket ha recibido críticas en particular por ser un lugar de operaciones extraterritoriales que están fuera del alcance de los reguladores estadounidenses.

A principios de este mes, The Associated Press informó de que un grupo de nuevas cuentas de Polymarket habían hecho apuestas muy concretas y oportunas sobre si Estados Unidos e Irán alcanzarían un alto el fuego el 7 de abril, lo que les reportó cientos de miles de dólares en beneficios. El mismo día que AP publicó el informe, la Casa Blanca advirtió a su personal que no utilizara información privada para operar en mercados de predicción.

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La administración ha sido un aliado clave de la creciente industria del mercado de predicciones en una lucha legal con los estados que buscan prohibir las plataformas. Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente, es asesor tanto de Polymarket como de Kalshi. La plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social, también está lanzando su propio mercado de predicciones basado en criptomonedas, llamado Truth Predict.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.