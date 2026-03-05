Washington. El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso para el ataque.

Con una votación de 47 a favor y 53 en contra, la propuesta que había sido impulsada por el demócrata Tim Kaine y apoyada también por el republicano Rand Paul, tenía pocas posibilidades de salir adelante porque la oposición está en minoría en ambas cámaras legislativas.

Aunque la medida hubiera avanzado, enfrentaba una batalla complicada en el Capitolio, ya que habría tenido que ser enmendada antes de pasar a la Cámara de Representantes, y luego un probable veto presidencial que requiere dos tercios de los votos para anularlo.

La decisión de los senadores republicanos de proteger al presidente se produce después de que Trump criticara duramente a los cinco senadores del partido que votaron a favor de impulsar una resolución previa sobre poderes de guerra para la acción militar en Venezuela.

De esos cinco, solo uno Paul votó de nuevo a favor de restringir los poderes del presidente y espera que la Cámara vote sobre el mismo tema el jueves.

Por otro lado, senadores demócratas advirtieron el martes de que el Gobierno de Trump no descarta el envío de tropas a territorio iraní, después de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel.

“Tengo más miedo que nunca”, dijo el senador demócrata Richard Blumenthal al confirmar que el Gobierno les comunicó que no descartan el envío de tropas terrestres a Irán.

La Cámara tiene previsto también votar el jueves sobre una resolución similar sobre poderes de guerra, que el presidente Mike Johnson, republicano de Luisiana, aseguró que cree que tiene los votos para derrotar.

Incluso si se hubiera aprobado en el Senado y el jueves lo hiciera también la Cámara de Representantes, Trump podría vetarla y para anular ese veto se requerirían una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.