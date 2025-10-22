El senador demócrata Jeff Merkley, de Oregón, está realizando un discurso maratónico en el pleno del Senado para protestar contra el “creciente control autoritario” del presidente Donald Trump sobre el país, en medio del cierre del gobierno.

Merkley comenzó a hablar a las 6:21 p.m. del martes y seguía en pie más de 17 horas después, haciendo pausas solo para responder preguntas ocasionales de otros senadores demócratas.

El extenso discurso ocurre mientras los demócratas han forzado el cierre del gobierno debido a sus exigencias de extender los subsidios federales de salud, y mientras los republicanos se han negado a negociar sobre la expiración de los créditos fiscales hasta que los demócratas voten para reabrir el gobierno. Los demócratas han votado 11 veces para mantenerlo cerrado —con una duodécima votación programada para el miércoles— y ambas partes han logrado pocos avances hacia una solución.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, Merkley afirmó que eran los republicanos quienes estaban cerrando el gobierno “para continuar con su estrategia de recortar la atención médica de los estadounidenses”, luego de haber aprobado recortes a Medicaid y otros programas durante el verano.

Merkley dedicó varias horas de su discurso a describir lo que calificó como acciones autoritarias de Trump, incluyendo ataques contra la prensa y políticas que, según los demócratas, enriquecen a los multimillonarios a costa de la gente común. Señaló que el plan de Trump es reemplazar un gobierno “del pueblo y para el pueblo” por uno “de los poderosos y para los poderosos”.

El senador demócrata Cory Booker, de Nueva Jersey, rompió el récord del discurso continuo más largo en el pleno en abril. Booker, quien también protestaba contra Trump, superó una marca establecida hace 68 años por el entonces senador Strom Thurmond, de Carolina del Sur.

Merkley ya había superado su propio récord de discurso en el pleno, que fue de más de 15 horas en 2017 para protestar contra la nominación de Neil Gorsuch a la Corte Suprema por parte de Trump. En ese momento, fue el octavo discurso más largo en la historia del Senado.

Al mantener el pleno abierto durante toda la noche, Merkley obligó a trabajar horas extras al personal del Senado, personal de seguridad y otros trabajadores de apoyo, quienes actualmente no reciben salario debido al cierre del gobierno, vigente desde el 1 de octubre.

“Los demócratas van a hacer que la Policía del Capitolio y el personal de apoyo —a quienes se niegan a pagar— trabajen toda la noche solo para poder dar discursos felicitándose por cerrar el gobierno y perjudicar al pueblo estadounidense”, escribió el martes por la noche el senador John Barrasso, de Wyoming, el segundo republicano de mayor rango en el Senado, en X (antes Twitter). “¿Qué tan ridículo es eso?”

PUBLICIDAD

Un portavoz del líder de la mayoría en el Senado, John Thune, Ryan Wrasse, publicó que Thune proporcionó la cena del martes por la noche “para todos los oficiales de Policía del Capitolio y el personal de apoyo que quedaron atrapados allí sin paga”.

Alrededor de las 2:45 a.m., Merkley hizo una pausa para desatarse un zapato. Dijo que estar de pie tanto tiempo había hecho que sus zapatos le apretaran.

“No recomiendo estar parado toda la noche hablando”, dijo Merkley, quien cumple 69 años el viernes. “No es una actividad saludable. Pero estoy aquí para hacer sonar las alarmas”.