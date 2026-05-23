Una mujer de 70 años murió tras ser embestida por un bisonte mientras hacía senderismo con su esposo en un parque de Dekota del Sur, informó la revista People.

El incidente ocurrió en el parque estatal Custer el lunes, según informaron medios locales. Durante la caminata, la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, y su esposo, se toparon con un grupo de bisontes machos. La pareja mantuvo la distancia y espero que el grupo, de aproximadamente media docena de animales siguieran su camino. Una vez que los animales se alejaron, la pareja reinició la marcha, hasta llegar a una curva del sendero Grace Coolidge, donde se topó con la manada, que se hallaba a poca distancia de estos.

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Aunque se detuvieron e intentaron mantener la distancia, ya estaban demasiado cerca, y fueron divisados por uno de los animales que se separó del grupo y atacó a la mujer, lanzándola por los aires.

Posteriormente falleció, producto de las heridas.

El portavoz del Departamento de Caza, Pesca y Parques de Dakota del Sur (GFP), Nick Harrington, informó que “el personal ha retirado al bisonte de la zona y está monitoreando activamente su comportamiento para garantizar la seguridad pública y prevenir futuros incidentes”.

Añadió que los bisontes merodean por todo el parque debido a la sequía que afecta la zona y que los visitantes deben estar alerta ante estos animales al realizar actividades en el lugar o caminatas por los senderos. “Se recomienda a los excursionistas que hagan ruido al caminar por los senderos, que tengan cuidado al doblar esquinas o al cruzar una cresta y que mantengan a sus mascotas con correa”, declaró.

“Es importante recordar que los bisontes son animales salvajes y deben ser tratados como tal. Se les recuerda a los visitantes que mantengan la distancia con todos los animales salvajes y que disfruten de forma segura tanto de los senderos como de la fauna del parque”, añadió.

El guardabosques reveló que otra mujer de 22 años fue embestida por un bisonte a principios del mes y aunque fue hospitalizada, no sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida.

El bisonte es el mamífero más grande de América del Norte y pueden alcanzar hasta una tonelada de peso y casi seis pies de altura. Además, pueden alcanzar velocidades de hasta 30 millas por hora, según datos del Departamento de Interior de los Estados Unidos.