Un fuerte estruendo acompañado de vibraciones sorprendió a miles de residentes de la costa este de Estados Unidos durante los últimos días, luego de que un fenómeno conocido como “sonic boom” —o explosión sónica— fuera escuchado y sentido en varios estados, provocando preocupación y una oleada de reportes en redes sociales.

Uno de los eventos más impactantes ocurrió en Massachusetts y parte del noreste del país, donde habitantes reportaron un potente ruido que hizo temblar ventanas y viviendas. Inicialmente, muchos pensaron que se trataba de un terremoto o una explosión, pero posteriormente expertos confirmaron que el fenómeno estuvo relacionado con un meteorito que explotó en la atmósfera.

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De acuerdo con NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el objeto espacial atravesó el cielo a una velocidad aproximada de 75,000 millas por hora antes de desintegrarse sobre la región cercana a Cape Cod, generando una potente onda expansiva. El evento liberó una energía equivalente a unas 300 toneladas de TNT.

Videos compartidos en redes sociales mostraron el momento en que el estruendo sorprendió a residentes y mascotas, mientras cámaras de seguridad captaron el sonido similar a una explosión.

Al mismo tiempo, otro incidente similar fue reportado en Carolina del Sur, donde un fuerte boom estremeció comunidades en Columbia y otras zonas del estado. Según el USGS, el fenómeno fue consistente con un “sonic boom” y no con actividad sísmica.

@nbcnightlynews Hundreds of people reported feeling the sudden, jarring rumble. The U.S. Geological Survey says the boom was not the result of an earthquake, while NASA says it was not caused by a launch or meteor. NBC News’ Jesse Kirsch reports. ♬ original sound - NBC Nightly News

Las autoridades locales investigaron inicialmente la posibilidad de actividad militar o aeronaves supersónicas, aunque bases aéreas cercanas indicaron no tener operaciones confirmadas en el área en el momento del evento. Algunos meteorólogos y expertos sugirieron que el ruido también pudo haber sido causado por un meteoro explotando en la atmósfera.

Un “sonic boom” ocurre cuando un objeto viaja más rápido que la velocidad del sonido, creando ondas de choque que producen un estruendo intenso al llegar al suelo. Este fenómeno puede ser generado por aviones militares, meteoritos o cualquier objeto que rompa la barrera del sonido.

En medio de la incertidumbre, las redes sociales se llenaron de teorías y reacciones de usuarios que aseguraban haber sentido “como si hubiera explotado una bomba” o “un terremoto repentino”. Sin embargo, las autoridades insistieron en que no existía peligro inmediato para la población.

El incidente volvió a despertar el interés público sobre los fenómenos atmosféricos y las explosiones sónicas, especialmente en momentos en que Estados Unidos continúa desarrollando y probando tecnologías supersónicas más silenciosas para la aviación del futuro.