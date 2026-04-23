Un soldado estadounidense ha sido acusado de utilizar información privilegiada para ganar $400,000 en un mercado de apuestas en línea sobre la captura del presidente venezolano Maduro, anunciaron el jueves funcionarios federales.

Gannon Ken Van Dyk formó parte del trabajo para capturar a Maduro en enero y utilizó su acceso a información clasificada para ganar dinero en el sitio de mercado de predicciones Polymarket, dijo la fiscalía federal de Nueva York.

Van Dyk era un soldado alistado de alto rango que formaba parte de la comunidad de fuerzas especiales y estaba destinado en Fort Bragg, en Fayetteville (Carolina del Norte), según la acusación, pero ésta ofrece pocos detalles más sobre su servicio militar.

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Ha sido acusado de uso ilícito de información gubernamental confidencial en beneficio propio, robo de información gubernamental no pública, fraude de productos básicos, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita.

El Pentágono remitió las preguntas sobre el caso al Ejército y al Departamento de Justicia. El Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.