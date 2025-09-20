Washington. La Casa Blanca aseguró este sábado que solo falta firmar el acuerdo para que la aplicación de vídeo TikTok pueda operar en Estados Unidos, donde estará controlada por una sociedad en la que la representación china será mínima.

“Estamos completamente seguros de que el acuerdo está cerrado. Ahora solo falta la firma, y ​​el equipo del presidente (Donald Trump) está trabajando con sus homólogos chinos para lograrlo”, aseguró hoy en una entrevista con la cadena “Fox News” la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt fue preguntada por el marco, acordado esta pasada semana en negociaciones bilaterales en Madrid, del que apenas se sabe nada y que el propio Trump dio prácticamente por cerrado ayer tras hablar por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping.

Pekín en cambio se limitó a decir en un comunicado de Xi publicado por medios estatales que China “respeta la voluntad de las empresas” que negocian una nueva fórmula para que la popular plataforma no se vea obligada a cerrar en Estados Unidos.

Leavitt aseguró hoy que el acuerdo esbozado “prioriza” los intereses nacionales e implica que en el país norteamericano “TikTok tendrá mayoría accionaria estadounidense. Habrá siete miembros en el consejo directivo que controla la aplicación en Estados Unidos, y seis de ellos serán estadounidenses”.

En 2024 el Congreso estableció, anteponiendo la seguridad nacional, que para que TikTok no sea cerrada en Estados Unidos la sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano debe quedar lo suficientemente desligada de la matriz china, ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

En ese sentido Leavitt dijo hoy que “la gestión de datos y la privacidad estarán a cargo de Oracle”, una de las empresas que tendrán participación mayoritaria en la nueva sociedad operadora, y que " el algoritmo también estará controlado por Estados Unidos”.

“Todos estos detalles ya han sido acordados. Ahora solo necesitamos que el acuerdo se firme, y ​​preveo que eso sucederá en los próximos días”, añadió la portavoz.

En todo caso, esta semana Trump amplió, por cuarta vez este año, el plazo para que TikTok pueda seguir disponible en suelo estadounidense, donde funcionará al menos hasta el 16 de diciembre.