ORLANDO, Florida. Una docena de los icónicos cisnes que viven en el corazón del centro de Orlando, Florida, han muerto en los últimos días por causas desconocidas, lo que ha llevado a las autoridades a sospechar que la gripe aviar es la causa.

Las muertes de los cisnes en el Lago Eola no parecen ser sospechosas, declaró el lunes la comisionada de la ciudad de Orlando, Patty Sheehan, en redes sociales.

Alrededor de cinco docenas de cisnes vivían en el parque antes de las recientes muertes. El último brote de gripe aviar en el parque fue en febrero de 2024.

Debido a que las muertes ocurrieron durante la temporada navideña, los veterinarios especializados de la ciudad no estuvieron disponibles para realizar una evaluación inmediata. Los cisnes muertos se encontraban almacenados en un lugar seguro para que se pudieran realizar las necropsias y determinar la causa de la muerte, dijo la comisionada de la ciudad.

“No podemos estar seguros hasta que se completen las pruebas”, dijo Sheehan. Los cisnes llevan más de un siglo en el Lago Eola y son símbolos de esta ciudad del centro de Florida. Han sido pintados en murales callejeros en las intersecciones de la ciudad, y los visitantes pueden alquilar botes de pedales con forma de cisne en el parque.