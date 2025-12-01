Starbucks pagará alrededor de 35 millones de dólares a más de 15,000 empleados de sus cafeterías ubicadas en la ciudad de Nueva York para resolver las reclamaciones de que se les negaron horarios estables y se redujeron arbitrariamente sus horas laborales, informaron el lunes autoridades de la ciudad.

Starbucks también pagará 3.4 millones de dólares en sanciones civiles bajo el acuerdo con el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad. Además, la compañía se comprometió a cumplir con la ley de Semana Laboral Justa de la ciudad de Nueva York.

Una portavoz de la compañía dijo que Starbucks está comprometida a operar de manera responsable y en cumplimiento con todas las leyes y regulaciones locales aplicables en cada mercado donde hace negocios, pero también señaló las complejidades de la ley de la ciudad.

“Esta ley es notoriamente difícil de gestionar y este no es sólo un problema de Starbucks, casi todos los minoristas en la ciudad enfrentan estos obstáculos”, afirmó la vocera, Jaci Anderson.

La mayoría de los empleados afectados que ocuparon puestos por hora recibirán 50 dólares por cada semana trabajada desde julio de 2021 hasta julio de 2024, según el Departamento. Los trabajadores que sufrieron una infracción después de esa fecha podrían tener derecho a una compensación presentando una queja ante el Departamento.

El acuerdo de 38.9 millones de dólares también garantiza que los empleados despedidos durante los recientes cierres de cafeterías de esa cadena en Nueva York tendrán la oportunidad de ser reinstalados en otras ubicaciones de la compañía.

Las autoridades municipales comenzaron a investigar en 2022 tras recibir docenas de quejas de empleados contra varias ubicaciones de Starbucks, y eventualmente amplió su pesquisa a las cientos de cafeterías de la cadena en la ciudad. La investigación concluyó que la mayoría de los empleados de Starbucks nunca tuvo horarios regulares y que la compañía reducía rutinariamente las horas de los empleados en más del 15%, lo que dificultaba que el personal conociera sus ingresos semanales regulares y planificara otros compromisos, como el cuidado de niños, la educación u otros empleos.

Según las autoridades de la ciudad, la compañía también negaba rutinariamente a los empleados la oportunidad de trabajar horas extras, dejándolos involuntariamente en estado de medio tiempo.

El acuerdo con Nueva York se produce cuando el sindicato de Starbucks mantiene una huelga nacional en docenas de ubicaciones que comenzó el mes pasado. El número de sus cafeterías afectadas y el impacto de la huelga siguen siendo objeto de disputa entre las dos partes.