El presentador de late-night Stephen Colbert dijo que su entrevista con el candidato demócrata al Senado de Texas, James Talarico fue retirada de la emisión del lunes por la noche por temor de la cadena a que violara las directrices regulatorias de la administración Trump sobre dar tiempo igual a los candidatos políticos.

“Se suponía que iba a estar aquí, pero los abogados de nuestra cadena, que nos llamaron directamente, nos dijeron en términos inequívocos que no podíamos tenerle en la emisión”, dijo Colbert en su programa “The Late Show with Stephen Colbert”.

“Entonces me dijeron, en términos poco claros, que no sólo no podía contar con él, sino que no podía mencionar que yo no contaba con él. Y como mi cadena claramente no quiere que hablemos de esto, hablemos de esto”.

La situación, que se produjo pocas horas antes de que comenzara la votación anticipada en las elecciones primarias de Texas, se produce cuando las instituciones de medios de comunicación navegan alrededor de la cambiante orientación de difusión, emitida bajo la administración Trump, que rige cómo entrevistan a los candidatos políticos.

Talarico publicó parte de la entrevista en las redes sociales, llamándola “la entrevista que Donald Trump no quería que vieras”.

A las cadenas de televisión se les ha exigido que concedan el mismo tiempo a los candidatos políticos, pero esa norma no se ha aplicado tradicionalmente a los programas de entrevistas. En enero, la Comisión Federal de Comunicaciones emitió nuevas directrices en las que advertía a los presentadores de programas nocturnos y diurnos que debían dar el mismo tiempo a los candidatos políticos.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, cuestionó la exención de los programas de entrevistas y afirmó que los presentadores estaban “motivados por fines partidistas”.

“La FCC no ha recibido ninguna prueba de que la parte de la entrevista de cualquier programa de entrevistas de televisión nocturna o diurna que se emita actualmente pueda acogerse a la exención de las noticias de buena fe”, según el aviso público.

En sus comentarios, Colbert señaló que la disposición sobre igualdad de tiempo se aplica a las plataformas de emisión, pero no a las de streaming. Posteriormente, su entrevista de casi 15 minutos con Talarico se publicó en la página de YouTube del programa de Colbert, y el presentador señaló específicamente que el segmento solo aparecía en línea y no en emisión.

Talarico publicó en X un fragmento de casi un minuto de la entrevista y añadió: “Esta es la entrevista que Donald Trump no quería que vierais. Su FCC se negó a emitir mi entrevista con Stephen Colbert. A Trump le preocupa que cambiemos Texas”.

Ni la CBS ni la FCC respondieron inmediatamente a los mensajes que solicitaban comentarios el martes,

La votación anticipada comenzó el martes en Texas, donde Talarico y la diputada Jasmine Crockett figuran entre los demócratas que aspiran a ocupar el escaño en el Senado que actualmente ocupa el senador republicano John Cornyn. Las elecciones primarias se celebran el 3 de marzo.

Carr, nombrado por Trump para dirigir la agencia el año pasado, ha criticado a menudo los programas de entrevistas de la red, sugiriendo el año pasado que sondear “The View” de ABC -cuyos anfitriones han sido frecuentemente críticos con Trump- sobre la exención podría “valer la pena”.

Los días de Colbert en su silla de presentador son limitados, después de que la CBS anunciara el año pasado que cancelaba su programa en mayo por motivos económicos, cerrando una institución televisiva de décadas en un panorama mediático cambiante.

Pero el momento de ese anuncio -tres días después de que Colbert criticara el acuerdo entre Trump y Paramount Global, matriz de la CBS, por un reportaje de “60 Minutes”- llevó a dos senadores estadounidenses a cuestionar públicamente los motivos de la medida, que sirvió para sacar del aire a uno de los críticos más prominentes y persistentes de Trump en los late-night.

David Bauder, periodista de Associated Press, contribuyó a esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.