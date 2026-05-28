El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este jueves la condena por asesinato de un hombre afroamericano que fue sentenciado a muerte en el estado de Mississippi, al considerar que el fiscal excluyó a varios miembros del jurado por ser de raza negra.

Terry Pitchford fue acusado de participar, con 18 años, en el asesinato del dueño de una tienda de comestibles durante un robo en 2004, y condenado a muerte pese a que su cómplice, menor de edad entonces, fue quien disparó el arma.

El veredicto contra Pitchford corrió a cargo de un jurado compuesto por once hombres blancos y uno negro, en un estado donde el 40 % de la población es de raza negra, tras el bloqueo del fiscal del caso a la intervención de varios miembros afroamericanos.

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En concreto, el fiscal de distrito Doug Evans rechazó a cuatro de los cinco posibles jurados negros, alegando motivos no raciales como impuntualidad, el hecho de tener familiares condenados por delitos violentos, o las similitudes de uno de ellos con Pitchford, por ser un hombre joven soltero y padre.

Los abogados del acusado consideraron que no se les concedió la posibilidad de refutar los argumentos del fiscal, tal y como lo exige la jurisprudencia.

“Ya sea por confusión, descuido, un proceso de selección del jurado demasiado apresurado o alguna otra causa, las cosas fallaron”, alegó hoy el dictamen del Supremo, que falló a favor de Pitchford por decisión dividida.

Un tribunal federal había dado la razón a Pitchford en 2023, pero su demanda fue rechazada en 2025 por un tribunal de apelaciones, lo que propició que el caso se elevase al Supremo.

La corte ya había anulado en 2019 la condena por asesinato de otro hombre negro en Mississippi en un caso que también involucró a Evans, en el que supuestamente también excluyó a miembros del jurado por ser afroamericanos.