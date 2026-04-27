El Tribunal Supremo parecía dividido el lunes sobre si bloquear miles de demandas alegando que el fabricante del herbicida Roundup no advirtió a la gente que podría causar cáncer.

El caso llegó a los jueces tras una oleada de litigios que incluyó algunos veredictos multimillonarios contra el fabricante mundial de productos agroquímicos Bayer, propietario de Monsanto, fabricante de Roundup.

Varios jueces se mostraron comprensivos con el argumento de la empresa de que no puede ser demandada en virtud de la legislación estatal porque los reguladores federales han determinado que el Roundup probablemente no causa cáncer. Otros, sin embargo, preguntaron a los abogados si esto impide erróneamente a los estados responder a los cambios en la investigación.

PUBLICIDAD

Monsanto, fabricante de Roundup, cuenta con el respaldo de la administración Trump, una posición legal que choca con algunos aliados del movimiento Make America Healthy Again que quieren frenar el uso de pesticidas.

El caso ante el tribunal fue presentado por un hombre de Missouri llamado John Durnell. Su demanda decía que había desarrollado un cáncer llamado linfoma no Hodgkin tras más de 20 años de trabajar como “fumigador” de la asociación de vecinos, utilizando Roundup en los parques de su comunidad histórica de San Luis.

Un jurado acordó que la empresa no le advirtió de los posibles peligros de cáncer y le concedió 1.25 millones de dólares. Es uno de los miles de casos similares, incluidas algunas indemnizaciones multimillonarias.

Sigue habiendo un intenso debate sobre el cáncer y el ingrediente clave del Roundup, el glifosato. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó el producto químico como “probablemente cancerígeno” en 2015, pero la Agencia de Protección del Medio Ambiente ha determinado que no es probable que sea cancerígeno para los seres humanos cuando se utiliza según las instrucciones.

La agencia aprobó una etiqueta sin advertencia de cáncer, y Bayer argumenta que está obligada a seguir esas normas federales, no las leyes estatales que Durnell y otros han demandado.

La EPA revisa sus determinaciones de etiquetado cada 15 años, lo que puede ser un periodo relativamente largo en términos de avances científicos, dijo el juez Ketanji Brown Jackson.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, cuestionó que esperar a la revisión de la EPA ate las manos de los tribunales estatales. “Durante todo ese largo proceso, en respuesta a la información que sugiere que hay un riesgo que no está en la etiqueta, ¿los estados no pueden hacer nada?”, cuestionó.

PUBLICIDAD

Los abogados de Durnell, por su parte, afirman que la ley federal no impide a Bayer incluir una advertencia sobre el posible riesgo de cáncer en sus productos en virtud de la ley estatal.

Pero los jueces Brett Kavanaugh y Elena Kagan parecían preocupados de que enfrentarse a la responsabilidad bajo una maraña de diferentes leyes estatales podría ponérselo difícil a las empresas y socavar el propósito de las regulaciones federales. “¿Cree que es uniformidad cuando cada estado puede exigir cosas diferentes?”, dijo Kavanaugh.

Bayer niega las acusaciones de cáncer, pero ha reservado 16,000 millones de dólares para resolver los casos y propuso un importante acuerdo a principios de este año. Al mismo tiempo, ha intentado persuadir a los estados para que aprueben leyes que prohíban nuevos casos, y algunos han accedido.

La empresa se ha enfrentado a más de 100,000 reclamaciones por Roundup, la mayoría de usuarios domésticos. Ha dejado de utilizar glifosato en el Roundup que se vende en el mercado estadounidense de césped y jardinería residencial. La empresa ha dicho que podría tener que considerar la retirada del glifosato de los mercados agrícolas de EE.UU. si persisten las demandas.

Los agricultores de la Modern Ag Alliance, grupo fundado por Bayer, manifestaron su preocupación por que esto pueda perjudicar a la industria agrícola en un momento en que ya se encuentra bajo presión.

Los grupos ecologistas afirman que Bayer quiere mantener a los jurados al margen de las demandas debido a sus pérdidas en los tribunales estatales.

Mientras tanto, los pesticidas han creado una brecha entre la administración y los miembros del movimiento MAHA del Secretario de Salud Robert F. Kennedy, que también se sintieron frustrados por una orden ejecutiva destinada a impulsar la producción de glifosato.

PUBLICIDAD

El propio Kennedy ha dicho en repetidas ocasiones que el glifosato causa cáncer, incluso cuando dice que reconoce que la orden ejecutiva era necesaria para el suministro de alimentos y por razones de seguridad nacional.

Decenas de activistas y simpatizantes de MAHA se reunieron el lunes frente al Tribunal Supremo en lo que denominaron una concentración “El pueblo contra el veneno” para denunciar los esfuerzos de Monsanto por protegerse de las demandas.

Se espera que el Tribunal Supremo resuelva el caso a finales de junio.

__

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.