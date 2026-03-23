El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchará este lunes los argumentos para decidir si los estados pueden seguir contando las papeletas de voto por correo que llegan con retraso, un asunto electoral en el punto de mira del presidente Donald Trump.

Los 50 estados exigen que las papeletas se emitan o lleven matasellos del día de las elecciones o antes, pero 14 estados tienen periodos de gracia para recibir y contar las papeletas normales enviadas por correo, que van desde un día hasta varias semanas después de las elecciones.

Es casi seguro que a finales de junio se conozca una sentencia definitiva, lo suficientemente pronto como para regular el recuento de votos en las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026.

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Esto es lo último:

Un equipo de fiscales generales y ex fiscales generales

El Procurador General D. John Sauer, en su octavo alegato ante el Tribunal Supremo, insta al tribunal a descartar las papeletas que lleguen tarde, excepto para los votantes en el ejército y en el extranjero.

La mayor victoria de Sauer hasta la fecha fue la decisión sobre la inmunidad presidencial que evitó que Trump fuera juzgado por su intento de anular las elecciones de 2020. Paul Clement, que ocupó el puesto de Sauer bajo el mandato de George W. Bush, está argumentando su octavo caso este mandato entre más de 125 argumentos desde 2001.

Ambos fueron asistentes jurídicos del juez Antonin Scalia en el Tribunal Supremo al principio de sus carreras jurídicas. El procurador general de Mississippi, Scott Stewart, defiende la ley estatal en su segunda intervención ante el Tribunal Supremo. En su primera comparecencia, Stewart convenció al tribunal de que anulara el derecho constitucional al aborto en el histórico caso Dobbs en 2022. Stewart fue asistente jurídico de Thomas.

Cuidado con lo que te opones

Tres de los cuatro estados en los que el voto por correo ganó popularidad en las elecciones presidenciales de 2024 votaron al presidente Trump.

Un estudio de la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU. sobre los datos recogidos a nivel local y presentados por los estados mostró que los votantes de Indiana, Dakota del Sur y Utah registraron mayores porcentajes de voto por correo durante el exitoso 2024 de Trump que en 2020. Washington fue el cuarto estado del grupo.

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En general, el voto por correo fue más popular en 2024 que en los años prepandémicos, con aproximadamente un 30% de los votantes que utilizaron ese método para votar, mientras que los votos por correo normalmente representaron alrededor del 25% de los votos emitidos en los años prepandémicos. En las elecciones de 2020, el 43% de los votos se emitieron por correo.

Un funcionario electoral de California teme consecuencias más amplias

Jesse Salinas, presidente de la Asociación de Secretarios y Funcionarios Electorales de California, afirma que a los miembros de su organización les preocupa que una posible prohibición de los periodos de gracia del voto por correo pueda significar que las papeletas de todo tipo tengan que estar contadas antes de las 11:59 p.m. del día de las elecciones.

Un gran número de votantes jóvenes utilizan el sistema de registro en el mismo día de California para emitir sus votos, que normalmente se cuentan después de que se hayan completado otros recuentos.

“Así que todas esas personas que querrán registrarse y votar el día de las elecciones, simplemente no tendremos la capacidad de procesar todas esas” papeletas antes de la medianoche, dijo.

Una sentencia contra la ley de Misisipi podría tener un profundo efecto en el mayor estado del país

Alaska, más del doble de grande que Texas, está salpicada de pequeñas comunidades en lugares remotos, muchas de ellas accesibles sólo por aire o por agua. Algunos líderes políticos y activistas nativos por el derecho al voto afirman que el periodo de gracia de 10 días para el voto por correo en ausencia es esencial dada la singular geografía del estado y el limitado servicio postal en las zonas rurales.

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En las elecciones generales de 2022, alrededor del 20% de los votos por correo de todo el estado se recibieron después del día de las elecciones. El porcentaje fue mucho mayor para las papeletas de algunas de las comunidades más rurales del estado.

La senadora más veterana del estado, la republicana Lisa Murkowski, afirma que “probablemente no haya otro estado en el que esta sentencia pueda tener un impacto más perjudicial que en el nuestro”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.