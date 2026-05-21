Nashville Tennessee. La ejecución de Tony Carruthers, programada para el jueves en Tennessee, se canceló debido a que las autoridades tuvieron dificultades para encontrarle una vena durante una hora, según una abogada presente. Tras lo sucedido, el gobernador Bill Lee concedió una suspensión de un año a la ejecución.

Maria DeLiberato, abogada de Carruthers, afirmó que lo vio “encogerse y gemir” mientras los oficiales intentaban encontrar una vena, y calificó de “horrible” presenciarlo.

DeLiberato hablaba con los reporteros cuando se anunció el indulto y comenzó a llorar.

“¡Eso es increíble!”, exclamó. “¡Estoy muy agradecida!”.

En un comunicado por escrito, el Departamento de Correcciones de Tennessee indicó que el personal médico estableció rápidamente una vía intravenosa principal, pero no pudo encontrar una vena adecuada para una vía de respaldo, como exige el protocolo de ejecución del estado. Los intentos de colocar una vía central también fracasaron, y los funcionarios cancelaron la ejecución.

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Los abogados de Carruthers pidieron el jueves a un tribunal federal y a la Corte Suprema de Tennessee que suspendieran su ejecución, al sostener que los intentos continuos de acceder a una vena constituyen un “castigo cruel e inusual”.

Los estados han tenido que cancelar ejecuciones repetidamente por desafíos de este tipo. En Idaho en 2024, integrantes del equipo médico intentaron ocho veces establecer una vía intravenosa para ejecutar a Thomas Creech, uno de los reclusos que más tiempo llevaba en el corredor de la muerte en Estados Unidos, antes de suspenderla; posteriormente, el gobernador de Idaho, Brad Little, firmó una ley que convierte al pelotón de fusilamiento en el método principal de ejecución del estado.

En Alabama, la gobernadora Kay Ivey pausó las ejecuciones varios meses después de que los funcionarios cancelaron la inyección letal de Kenneth Eugene Smith en 2022, la tercera vez desde 2018 que Alabama no pudo llevar a cabo ejecuciones debido a problemas con las vías intravenosas.

Condenado por matar a tres en Memphis

Carruthers, de 57 años, fue condenado a muerte tras ser declarado culpable de los secuestros y asesinatos de 1994 de Marcellos Anderson; su madre, Delois Anderson; y Frederick Tucker. Se vio obligado a representarse a sí mismo en el juicio después de quejarse repetidamente de los abogados designados por el tribunal y amenazar con hacerles daño a varios de ellos.

No hubo pruebas físicas que vincularan a Carruthers con los homicidios, y fue condenado principalmente con base en el testimonio de personas que afirmaron haberlo escuchado confesar o hablar de los delitos.

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Entre ellas figura un hombre que más tarde se reveló que era informante de la policía y que dijo a los medios que le pagaron por su testimonio. Un coacusado, James Montgomery, fue condenado inicialmente a muerte junto con Carruthers, pero más tarde recibió una nueva sentencia y fue liberado de prisión en 2015, según documentos judiciales.

Las autoridades señalaron que Marcellos Anderson era traficante de drogas, y que Carruthers intentaba apoderarse del negocio ilegal de drogas en su vecindario de Memphis. Los abogados de Carruthers han dicho que la “paranoia y los delirios” de su cliente le impedían poder cooperar con el abogado designado por el tribunal, pero el juez consideró que ese comportamiento era deliberado.

La Corte Suprema de Tennessee sostuvo en la apelación que las acciones de Carruthers ante el jurado del juicio fueron ofensivas y autodestructivas, pero que la situación en la que se encontraba era consecuencia de sus propias decisiones.

Los abogados de Carruthers intentaron demostrar que no era competente para ser ejecutado. Alegan en documentos judiciales que Carruthers cree que el gobierno está fanfarroneando sobre ejecutarlo para obligarlo a aceptar un acuerdo de culpabilidad que existe solo en su mente. De ese modo, cree Carruthers, el gobierno puede evitar pagarle lo que él piensa que son millones de dólares que le debe. Está convencido de que sus propios abogados forman parte de una conspiración en su contra y se niega incluso a hablar con ellos, según documentos judiciales.

Las ejecuciones aumentaron el año pasado

La cantidad de ejecuciones en Estados Unidos se disparó de 25 en 2024 a 47 el año pasado, impulsada por un fuerte aumento en Florida. Ese estado llevó a cabo 19 ejecuciones en 2025, frente a una el año anterior, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. En lo que va de este año, cuatro estados han ejecutado a 13 personas, y hay otras 11 ejecuciones programadas, incluida una el jueves por la noche en Florida.

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No es inusual ver varias ejecuciones en un periodo corto. El año pasado, cuatro personas fueron ejecutadas en tres días en marzo en Oklahoma, Florida, Louisiana y Arizona. Otras cinco personas fueron ejecutadas a lo largo de una semana en octubre en Arizona, Mississippi, Missouri, Florida e Indiana, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Tennessee inició una nueva ronda de ejecuciones el año pasado tras una pausa de tres años, luego de descubrirse que el estado no estaba analizando adecuadamente los fármacos de inyección letal para comprobar su pureza y potencia.

Una revisión independiente determinó después que ninguno de los fármacos preparados para los siete reclusos ejecutados en Tennessee desde 2018 había sido sometido a pruebas completas. El Departamento de Justicia del estado también admitió ante el tribunal que dos de las personas más responsables de supervisar los fármacos de inyección letal de Tennessee “testificaron incorrectamente” bajo juramento al afirmar que los funcionarios estaban analizando los químicos como se exigía.