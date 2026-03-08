Un vuelo de Southwest Airlines que salió de Nashville con destino al Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood el viernes por la noche, fue desviado al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta tras activarse una alerta de seguridad por un pasajero, que luego la aerolínea aclaró como un malentendido sobre su comportamiento.

Según aclaró la aerolínea en una comunicación escrita, “la tripulación del vuelo 2094 el viernes tomó la decisión de desviarse a Atlanta por precaución extrema debido a lo que resultó ser un malentendido sobre el comportamiento de un cliente. Nos disculpamos sinceramente con nuestros clientes por el malentendido y la significativa demora. Nada es más importante para Southwest que la seguridad de nuestros clientes”.

PUBLICIDAD

Videos publicados en redes sociales muestran a varios pasajeros levantando las manos y agachando la cabeza mientras la policía ingresaba al avión y retiraba a un pasajero.

NBC News reportó que el pasajero había activado una alarma en su teléfono para rezar durante el Ramadán, lo que provocó confusión. Funcionarios del Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) en Atlanta confirmaron que no se presentarán cargos en relación con el incidente.

La Administración Federal de Aviación (FAA) investiga el incidente.