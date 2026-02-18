El nieto del inventor de Reese’s Peanut Butter Cups ha arremetido contra The Hershey Co. acusando a la empresa de dulces de perjudicar a la marca Reese’s al cambiar a ingredientes más baratos en muchos productos.

Hershey reconoce algunos cambios en las recetas, pero dijo el miércoles que estaba tratando de satisfacer la demanda de innovación de los consumidores. Los altos precios del cacao también han llevado a Hershey y a otros fabricantes a experimentar con el uso de menos chocolate en los últimos años.

Brad Reese, de 70 años, afirmó en una carta enviada el 14 de febrero al director corporativo de marca de Hershey que, en varios productos Reese’s, la empresa sustituyó el chocolate con leche por coberturas compuestas y la mantequilla de cacahuete por crema de cacahuete.

“¿Cómo sigue The Hershey Co. posicionando Reese’s como su marca insignia, símbolo de confianza, calidad y liderazgo, mientras sustituye silenciosamente los mismos ingredientes (chocolate con leche + mantequilla de cacahuete) que forjaron la confianza de Reese’s en primer lugar?”. escribió Reese en la carta, que publicó en su perfil de LinkedIn.

Es nieto de H.B. Reese, que pasó dos años en Hershey antes de crear su propia empresa de caramelos en 1919. H.B. Reese inventó las Reese’s Peanut Butter Cups en 1928; sus seis hijos acabaron vendiendo la empresa a Hershey en 1963.

Hershey dijo el miércoles que las Reese’s Peanut Butter Cups se fabrican de la misma forma que siempre, con chocolate con leche y mantequilla de cacahuete que la propia empresa elabora a partir de cacahuetes tostados y algunos otros ingredientes, como azúcar y sal. Pero algunos ingredientes de Reese’s varían, dijo Hershey.

“A medida que hemos crecido y ampliado la línea de productos Reese’s, realizamos ajustes en las recetas de los productos que nos permiten hacer nuevas formas, tamaños e innovaciones que los fans de Reese’s han llegado a amar y pedir, protegiendo siempre la esencia de lo que hace a Reese’s único y especial: la combinación perfecta de chocolate y mantequilla de cacahuete”, dijo la compañía.

Brad Reese cree que Hershey se ha ido demasiado lejos. Hace poco tiró una bolsa de Mini Corazones de Reese, un nuevo producto lanzado para San Valentín. El envase indica que los caramelos en forma de corazón están hechos de “caramelo de chocolate y crema de mantequilla de cacahuete”, no de chocolate con leche y mantequilla de cacahuete.

“No era comestible”, dijo Reese a The Associated Press en una entrevista. “Hay que entenderlo. Solía comer un producto de Reese’s todos los días. Esto es muy devastador para mí”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) impone estrictos requisitos a los ingredientes y el etiquetado del chocolate. Para ser considerados chocolate con leche, los productos deben contener al menos un 10% de licor de chocolate, que es una pasta elaborada a partir de granos de cacao mólidos y no contiene alcohol. Los productos también deben contener al menos un 12% de sólidos lácteos y un 3,39% de grasa láctea.

Las empresas pueden eludir esas normas utilizando otras palabras en sus envases. El envoltorio de Mr. Goodbar de Hershey, por ejemplo, contiene las palabras “caramelo de chocolate” en lugar de “chocolate con leche”.

Reese dijo que Hershey cambió las recetas de varios productos Reese’s en los últimos años. Las barritas Reese’s Take5 y Fast Break solían estar recubiertas de chocolate con leche, dijo, pero ahora ya no. A principios de la década de 2000, cuando Hershey lanzó White Reese’s, se hacían con chocolate blanco. Ahora se hacen con una crema blanca.

Reese dijo que las Reese’s Peanut Butter Cups vendidas en Europa, el Reino Unido e Irlanda también son diferentes de las versiones estadounidenses. El miércoles, un paquete anunciado en el sitio web del supermercado online británico Ocado describía el dulce como “cobertura con sabor a chocolate con leche y crema de mantequilla de cacahuete.”

En una conferencia telefónica con inversores el año pasado, el director financiero de Hershey, Steven Voskuil, dijo que la empresa había hecho algunos cambios en sus fórmulas. Voskuil no dijo para qué productos, pero dijo que Hershey tuvo mucho cuidado de mantener el “perfil de sabor y la particularidad de nuestras marcas icónicas.”

“Diría que en todos los cambios que hemos hecho hasta ahora no ha habido ningún tipo de impacto en el consumidor. Como pueden imaginar, incluso en la marca más pequeña de la cartera, si tuviéramos que hacer un cambio, se realizarían pruebas exhaustivas con los consumidores”, afirmó.

Pero Brad Reese dice que a menudo la gente le dice que los productos de Reese ya no saben tan bien como antes. Dijo que Hershey, con sede en Pensilvania, debería tener presente una famosa cita de su fundador, Milton Hershey: “Dales calidad, esa es la mejor publicidad”.

