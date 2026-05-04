Un juez federal dijo el lunes al gobierno de Estados Unidos que no tale más de 10 árboles sin avisar antes, en medio de una disputa legal en un histórico campo de golf de Washington que el presidente Donald Trump planea renovar.

La juez Ana Reyes, del Tribunal de Distrito de EE.UU., dijo durante una audiencia a distancia que no iba a dictar todavía una orden de restricción temporal en el caso presentado por la DC Preservation League. También dijo al Servicio de Parques Nacionales que, si iban a talar más de 10 árboles, debían discutir primero sus planes con los abogados del gobierno.

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La vista del lunes se celebró después de que el demandante presentara una petición de emergencia para detener las obras del campo, citando noticias de que las obras iban a comenzar el lunes.

Kevin Griess, superintendente del National Mall y de los parques conmemorativos del Servicio de Parques, dijo durante la audiencia que no estaba previsto iniciar esas obras el lunes, pero añadió que se estaba llevando a cabo una evaluación de la seguridad.

Reyes dijo a los partidos que no quería hacer el papel del departamento de “Parks and Rec”, en alusión a la comedia de situación, pero también dijo que no quería que se talaran árboles.

“No soy Amy Poehler”, dijo refiriéndose a la estrella del programa.

En un momento de la vista del lunes, la juez dijo que le habían hecho saber que se habían colocado señales de cierre en el lugar, lo que llevó a Griess a pedir a alguien que lo comprobara. Posteriormente informó de que no había tales señales. Reyes pidió que si se encontraban tales señales se comunicara al abogado del Gobierno.

La demanda presentada contra el Departamento del Interior argumenta que la reconstrucción del Parque del Potomac Este por parte de la administración Trump, incluido el campo de golf del Potomac Este, violaría la ley del Congreso que creó el parque en 1897. La ley, de unos 130 años de antigüedad, estableció el parque para el “recreo y el placer del pueblo”. El campo se inauguró en 1919.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.