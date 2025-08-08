Un pasajero del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, resultó herido cuando una de las chorreras acuáticas del barco se rompió mientras se deslizaba, según informaron medios estadounidenses.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran un gran chorro de agua saliendo por un agujero en la Frightening Bolt, una chorrera tipo torpedo en la que el pasajero se coloca de pie sobre una plataforma que se abre para una caída en picada. Una sección de esta chorrera está construida con vidrio acrílico, lo que permite observar desde abajo a los pasajeros mientras bajan a toda velocidad.

Icon of the Seas. Water slide breaks #iconoftheseas pic.twitter.com/AfCDSbjQlg — Jim Muldoon (@jimmuldoon) August 7, 2025

“Nuestro equipo brindó atención médica a un huésped adulto cuando una sección de vidrio acrílico se desprendió de una chorrera de agua mientras el huésped la atravesaba. El huésped está siendo atendido por sus heridas”, expresó Royal Caribbean en un comunicado.

Mientras el agua salía por el agujero, pasajeros gritaban desde abajo desesperadamente para evitar que los empleados enviaran a alguien más por la chorrera.

El incidente ocurrió ayer, jueves, según reportó el canal ABC 10.

Este no es el primer incidente grave que ocurre a bordo del Icon of the Seas en las últimas semanas.

En julio, un tripulante de 35 años, de nacionalidad sudafricana, presuntamente apuñaló a una compañera de trabajo —quien se alega era su pareja— y luego se lanzó al mar desde la cubierta cinco.

El cuerpo del presunto atacante fue hallado tras la caída, mientras que la mujer, de 28 años, fue atendida por el equipo médico del barco y logró sobrevivir a las heridas.