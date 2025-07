Un miembro de la tripulación del crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas, murió tras caer por la borda mientras la embarcación navegaba cerca de las Bahamas, según informó FOX Business.

El tripulante, cuya identidad no ha sido revelada, cayó al mar mientras el enorme crucero cruzaba aguas cercanas a la isla San Salvador, a unas 200 millas al este de Nassau.

Las circunstancias en las que ocurrió la caída aún no están claras.

“Nuestra tripulación inició de inmediato una operación de búsqueda y rescate, pero lamentablemente el miembro de la tripulación falleció. Extendemos nuestras condolencias a la familia y seres queridos del tripulante. Para respetar su privacidad, no compartiremos más detalles”, expresó un portavoz de Royal Caribbean a FOX Business.

El barco, que tiene capacidad para 5,610 pasajeros y 2,350 tripulantes, se dirigía hacia Coco Cay, la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas, según trascendió.

9 Fotos En el Icon of the Seas pueden viajar hasta 10,000 personas.

Antes de comenzar su temporada inaugural en Miami, el Icon of the Seas realizó una parada técnica en el puerto de Ponce, que incluyó inspecciones, certificaciones y adiestramientos, entre otros preparativos. Luego, el 7 de mayo de 2025, hizo su primera visita oficial a Puerto Rico, también en el puerto de Ponce.

El Star of the Seas, crucero hermano del Icon of the Seas, realizará una parada técnica en el puerto de Ponce en agosto.