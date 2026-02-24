Washington. El pasajero del carro en el que Rubén Ray Martínez, conductor de Texas, fue abatido mortalmente el año pasado por un agente federal de inmigración hizo una larga declaración a los abogados de la familia del hombre asesinado en la que rebatía la versión de los hechos ofrecida por el Gobierno.

Ese testigo murió el sábado en un aparatoso accidente de tráfico en San Antonio, según un abogado de la familia de Martínez.

Joshua Orta iba con Martínez en un viaje de vacaciones de primavera el pasado mes de marzo cuando se encontraron con un grupo de policías locales y agentes federales que dirigían el tráfico por un accidente en un cruce muy transitado. En un comunicado emitido el viernes, el Departamento de Seguridad Nacional alegó que Martínez “atropelló intencionadamente a un agente especial de la Investigación de Seguridad Nacional”, provocando así que otro agente realizara “disparos defensivos para protegerse a sí mismo, a sus compañeros y al público en general.”

The Associated Press y otros medios de comunicación informaron la semana pasada sobre los detalles de la muerte de Martínez, que marcaría al menos seis tiroteos mortales por parte de agentes federales desde la ofensiva migratoria de costa a costa del presidente Donald Trump. El DHS no hizo público durante 11 meses que uno de sus agentes había apretado el gatillo.

Según el borrador de la declaración jurada preparada tras las entrevistas en septiembre, Orta habría dicho que Martínez no atropelló a ningún agente con su vehículo, que su coche “simplemente se arrastraba mientras intentábamos dar la vuelta” y que un agente federal disparó a la ventanilla del conductor desde unos 60 centímetros de distancia sin “dar ninguna advertencia, orden u oportunidad de obedecer”.

La policía de San Antonio informó de que un hombre de 25 años murió el sábado al empotrarse a gran velocidad contra una salida curva de la autopista antes de perder el control y chocar contra un poste de servicios públicos. Los pasajeros pudieron escapar mientras el vehículo se incendiaba, pero no pudieron sacar al conductor.

Los abogados de Rachel Reyes, la madre de Martínez, dijeron que Orta era el hombre que murió en el accidente de coche. El borrador de la declaración jurada indicaba que la familia de Martínez está preparando la presentación de una demanda por homicidio culposo en el tiroteo anterior.

“Ante todo, la muerte de Joshua es una tragedia horrible para su familia y amigos”, dijo Alex Stamm, uno de los abogados que representan a la familia. “En cuanto a la muerte de Rubén, el mundo también ha perdido ahora a un testigo ocular fundamental”.

El DHS dijo el lunes: “Mantenemos nuestra declaración original”.

Los Rangers de Texas confirmaron la semana pasada que están investigando el tiroteo de Martínez. La agencia no respondió el lunes a preguntas sobre si habían entrevistado a Orta antes de su muerte.

El relato de Orta contradice al DHS

Orta y Martínez decidieron hacer un viaje espontáneo a South Padre Island, en Texas, para reunirse con unos amigos, según el borrador de la declaración jurada de Orta. Después de pasar el rato en un condominio y tomar unas “copas”, luego una fiesta en la piscina y un viaje a Whataburger, llegaron a la escena de un accidente y frenaron el coche, dijo Orta.

Un agente de la policía local se acercó a su coche, vio un recipiente de alcohol abierto en la parte trasera, pero dijo a los dos jóvenes que dieran la vuelta y se marcharan, explicó. Cuando intentaban girar entre el tráfico, otro agente se acercó a su coche, le dio un manotazo en el capó y “parecía que intentaba ponerse delante del coche”, dijo Orta.

Martínez “no golpeó a nadie”, dijo Orta.

Entonces, varios agentes más rodearon el vehículo, les gritaron que se detuvieran y sacaron sus armas, relató Orta. “Para mí fue una locura, porque íbamos a gatas”, dijo, y añadió que Martínez no pisó el acelerador en ningún momento y que los agentes no corrieron ningún peligro.

Un agente que se encontraba junto a la ventanilla abierta del lado del conductor de Martínez sacó entonces su arma y disparó sin previo aviso, tan cerca que los casquillos de bala expulsados de su arma cayeron dentro del vehículo, dijo.

Orta relató que oyó a su amigo decir “lo siento” mientras se desplomaba hacia atrás inconsciente tras recibir un golpe en el pecho. Dijo que entonces los agentes sacaron a Martínez del coche y lo esposaron, esperando al menos 10 minutos antes de prestarle asistencia médica.

Reyes, la madre de Martínez, dijo a AP la semana pasada que su hijo recibió tres disparos. También dijo que un investigador de los Rangers de Texas había obtenido vídeos del tiroteo que, según ella, refutaban la afirmación del DHS de que su hijo intentó atropellar al agente.

Similitudes con otros tiroteos

Según un informe interno sobre incidentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que se hizo público a principios de este mes tras una demanda presentada al amparo de la Ley de Libertad de Información, los agentes del HSI implicados en el tiroteo formaban parte de un grupo especial de seguridad para el control de las fronteras marítimas centrado normalmente en la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales en los puertos marítimos. Sin embargo, en el último año se han reasignado agentes de múltiples agencias federales para dar prioridad a la aplicación de las leyes de inmigración.

En enero, Renee Good, una madre de 37 años de Minneapolis, fue asesinada en el asiento del conductor de su todoterreno por un agente del ICE. Los funcionarios de la administración Trump intentaron inicialmente presentar a Good como una “terrorista doméstica” que intentó embestir a los agentes con su vehículo antes de que aparecieran múltiples vídeos del incidente que ponían en duda la versión del Gobierno.

Los agentes de policía suelen recibir formación para no ponerse delante de los vehículos por el peligro de ser atropellados. Al igual que Good, Martínez no tenía antecedentes penales.

Stamm, el abogado de la familia, dijo que el relato de Orta confirmaba que el coche de Martínez apenas se movía antes de que el agente del HSI abriera fuego.

“También nos dijo inequívocamente que Rubén no golpeó a nadie”, dijo Stamm. “Creemos en el relato de Joshua y, como hemos visto recientemente en Minneapolis, Chicago y otros lugares, es fundamental que se muestren al público todas las pruebas que obren en poder del Gobierno y que se presente cualquier testigo.”

