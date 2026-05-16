Una ley de Texas que permitiría a la policía estatal y local arrestar a personas sospechosas de haber cruzado ilegalmente la frontera sur ha sido suspendida nuevamente, un día antes de su entrada en vigor.

El Proyecto de Ley del Senado 4, aprobado en 2023, tipifica como delito estatal el cruce ilegal de la frontera entre México y Texas. También exige que los jueces de paz estatales ordenen a quienes sean arrestados por entrada ilegal que abandonen el país y regresen a México si son declarados culpables, o en lugar de ser procesados.

Grupos de derechos civiles presentaron una demanda a principios de este mes, argumentando que las secciones relacionadas con el sistema judicial estatal son inconstitucionales porque invaden la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre las leyes de inmigración. También impugnaron la disposición sobre delitos estatales, afirmando que la ley no ofrece defensa alguna para quienes contaban con permiso federal para ingresar al país o para quienes pudieran tener un estatus migratorio pendiente, como la residencia permanente.

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El juez federal de distrito David Alan Ezra otorgó el jueves la orden judicial preliminar contra estas secciones de la ley. El juez, nombrado por Reagan, había indicado durante una audiencia el miércoles que las consideraba inconstitucionales. “De hecho, es inverosímil imaginar que cada uno de los cincuenta estados de Estados Unidos tenga su propia política estatal de inmigración que prevalezca sobre las facultades inherentes a Estados Unidos como nación”, reiteró Ezra en su fallo escrito.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas afirmaron que su decisión reafirmaba que las leyes de inmigración no son competencia de los estados, y añadieron que la SB 4 provocaría una discriminación racial generalizada.

“Texas no puede anular la Constitución de Estados Unidos y debería dejar de perder el tiempo intentándolo”, declararon los grupos en un comunicado conjunto a The Texas Tribune.

La oficina del Fiscal General Ken Paxton no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Esta demanda se presentó después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos desestimara una impugnación legal previa contra la SB 4, interpuesta por inmigrantes y organizaciones que trabajan con migrantes. Pero en lugar de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, el tribunal de apelaciones desestimó el caso el mes pasado tras determinar que los demandantes carecían de legitimación activa para demandar.

Los líderes de Texas, que celebraron la desestimación del tribunal de apelaciones como una victoria para la seguridad pública, han insistido en que la SB 4 es válida porque refleja la ley federal de inmigración.

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Además, han argumentado que Texas tiene el derecho soberano de defender sus fronteras. En 2023, cuando se propuso la ley, se registraron cifras récord de cruces fronterizos ilegales, que según las autoridades equivalían a una invasión. Desde entonces, esas cifras han disminuido drásticamente.

Durante la audiencia del miércoles, David Bryant, de la oficina del fiscal general, no afirmó que el estado abandonara el argumento de la invasión, a pesar de reconocer la disminución en el ritmo de los cruces fronterizos ilegales. Bryant sí argumentó que el caso debía desestimarse porque la SB 4 no había entrado en vigor y que el director del Departamento de Seguridad Pública, Freeman Martin, el único demandado en la demanda, no había decidido cómo la policía estatal haría cumplir la ley.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Pública (DPS) y muchas agencias policiales de todo Texas ya se han asociado con agentes federales de inmigración a través del programa 287(g), incluso bajo el modelo de grupo de trabajo que permite a los agentes interrogar a las personas sobre su estatus migratorio durante el trabajo policial rutinario.