New Castle, Delaware. Una pila de bananas de 79 centavos y filas de fruta colorida flanqueaban a la banda bilingüe de pop alternativo Luna Luna mientras actuaba para un público reducido en una tienda de comestibles latina del norte de Delaware.

El concierto formó parte de las sesiones mensuales Mercadito organizadas por Fiesta Fresh Market, una tienda familiar en New Castle, una ciudad del área metropolitana de Filadelfia, muy lejos de los enormes centros de la industria musical que suelen asociarse con oportunidades artísticas y visibilidad. Pero la emoción de la música nueva, sumada al escenario colorido y sin pretensiones, ha atraído rápidamente a un público internacional para la tienda, que tiene 2 años de existencia: bandas emergentes viajan desde lejos para presentarse y decenas de miles se conectan en línea.

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Jose Luis Aguilar Garcia, uno de los propietarios de la tienda, espera que la serie destaque la persistencia de la alegría y la creatividad en las comunidades latinas en un momento en que, según comentó, a menudo solo se las menciona en las noticias en el contexto de las medidas contra la inmigración.

Inspirado en el Tiny Desk Concert

Jose Luis Aguilar Garcia ha trabajado con comida y música durante la mayor parte de su vida.

Nacido en México, Garcia creció en un apartamento contiguo al lugar donde con el tiempo abriría Fiesta Fresh Market. Trabajó en mercados de agricultores y tiendas de comestibles desde que era adolescente, y dirigió una empresa de fotografía y videografía que también producía música regional mexicana como mariachi, corridos tumbados y banda.

“Hicimos muchas quinceañeras, bodas, ese tipo de cosas. La música siempre fue algo que quería hacer como un proyecto de pasión, pero especialmente aquí en Delaware, realmente no hay industria para eso”, expresó Garcia.

Un artista del sello de Garcia, DannyLux, fue invitado a presentarse en 2023 en Tiny Desk Concert de NPR, una serie musical semiprivada filmada en medio de la ajetreada oficina de la emisora en Washington, y luego distribuida a una enorme audiencia en YouTube. Fue entonces cuando Garcia se dio cuenta del atractivo especial de un montaje acústico y poco convencional.

Con el capital que su sello obtuvo al producir la música de DannyLux, Garcia abrió la tienda en 2024 junto con su hermana y su padre. Y, con el tiempo, también aprovechó en la tienda su experiencia con Tiny Desk Concert, fusionando dos aspectos de su vida que, de otro modo, eran dispares.

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Mostrar la cultura

Al principio, Garcia esperaba que los conciertos atrajeran clientela, pero, según explicó, fue difícil convencer a artistas locales de actuar en un contexto tan peculiar.

Pero pronto la idea prendió. Todos los artistas del concierto de abril ya habían oído hablar de la pequeña tienda en redes sociales antes de que se les pidiera participar.

Aunque al inicio los conciertos presentaban casi exclusivamente la música en español que Garcia producía con su sello, las sesiones Mercadito ahora exhiben una amplia variedad de artistas y géneros.

“Me pareció súper interesante que, sin importar quién fuera el artista que tocara, la gente se reunía para escuchar”, señaló Garcia.

Audiencias globales

Luna Luna, que ha recibido reconocimiento de medios como Billboard y Rolling Stone, fue una de las tres bandas que actuaron en el concierto de finales de abril. Fue una experiencia muy distinta a las otras paradas de su extensa gira por Estados Unidos.

Grandes piñatas colgaban del techo sobre el grupo mientras tocaba, un ambiente muy diferente al de los escenarios y las luces que normalmente enmarcan las hipnóticas baladas indie-pop de Luna Luna. La presentación estuvo iluminada por las luces fluorescentes de la tienda, mientras los clientes compraban al fondo y Luna Luna cantaba tanto en español como en inglés.

La plataforma poco convencional era parte del atractivo para el vocalista principal, Kavvi Gonzalez, al igual que para muchos en la base de seguidores de la serie, que crece con rapidez y para quienes el lugar singular evoca una especie de nostalgia.

“De hecho, yo crecí comprando en tiendas como esta, así que poder tocar en una es como una locura”, contó Gonzalez, nacido en Colombia y que se mudó a Texas cuando tenía 6 años.

El encanto está en el romance inesperado de lo cotidiano, afirmó Gonzalez.

“Ver a la gente simplemente comprando y viviendo la vida normal mientras nosotros hacemos una presentación aquí, ya sabes, está genial. Está combinando la vida real y la cultura musical”, concluyó González.