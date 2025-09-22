Hugo, Oklahoma. Un tigre mató al hombre encargado de sus cuidados en una reserva para grandes felinos en el sureste de Oklahoma, informó la organización el domingo.

Ryan Easley falleció el sábado en “un accidente” en el que estuvo involucrado un tigre dentro de la propiedad ubicada cerca de Hugo, a poca distancia de los límites con Texas, informó Growler Pines Tiger Preserve en un comunicado.

“Esta tragedia es un doloroso recordatorio tanto de la belleza como de la imprevisibilidad del mundo natural”, señaló la reserva en su página de Facebook. “Ryan entendía esos riesgos, no por imprudencia, sino por amor. Los animales bajo su cuidado no eran sólo animales para él, sino seres con los que formó una conexión —una basada en el respeto, el cuidado diario y el amor”.

Todos los recorridos han sido cancelados hasta nuevo aviso, según el comunicado.

La reserva es una instalación privada donde los visitantes pueden llevar a cabo recorridos para ver tigres y observar cómo se entrena y se cuida a los animales, de acuerdo con su sitio web.