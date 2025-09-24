Tres personas recibieron disparos en una oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en Dallas, y el atacante murió por una herida de bala autoinfligida, según informó el director interino de la agencia.

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo durante una entrevista con CNN este miércoles.

“Podrían ser empleados, podrían ser civiles que estaban visitando la instalación, podrían ser detenidos”, dijo Lyons sobre las personas heridas.

“En este momento, todavía estamos tratando de esclarecerlo”.

La agencia no proporcionó de inmediato más detalles.

Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos a lo largo de una autopista cercana a la instalación.