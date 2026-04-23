El gobernador de Luisiana dijo que hay una “situación de tirador activo” hoy, jueves, en el Mall of Louisiana en Baton Rouge.

Posteriormente, la Policía confirmó que 10 personas resultaron heridas en el tiroteo. No ofrecieron detalles sobre la condición de los heridos.

“Estoy en coordinación con las fuerzas del orden y actualizaremos cuando sepamos más. Por favor, eviten el área”, dijo el gobernador Jeff Landry a través de sus redes sociales.

Imágenes publicadas en línea mostraban una gran presencia policial en el centro comercial. Landry dijo que él y su esposa están agradecidos por la rápida respuesta.

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Por su parte, la fiscal general Liz Murrill indicó que el tiroteo ocurrió en el área de comida del centro comercial. No se dieron más detalles.

La portavoz del centro comercial, Lindsay Kahn, confirmó que ocurrió un tiroteo, pero remitió otras preguntas a la policía.

Este es el segundo caso de violencia con armas en el estado esta semana. Un padre mató a tiros a ocho niños, incluidos siete de sus propios hijos, en un ataque contra su familia el domingo por la mañana que se extendió por dos casas en un vecindario de Shreveport, según la policía. Dos mujeres, incluida la esposa del agresor y madre de los niños, resultaron gravemente heridas.