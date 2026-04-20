Un hombre armado mató a ocho niños, siete de ellos suyos, e hirió a otras dos personas el domingo por la mañana en un ataque de violencia doméstica perpetrado en dos casas, informaron las autoridades. El tiroteo conmocionó a un vecindario de Shreveport y se convirtió en uno de los más mortíferos en el país en más de dos años.

Las víctimas mortales tenían entre 1 y 12 años, y una de las adultas heridas era la madre de algunos de los hijos del sospechoso, dijo Chris Bordelon, portavoz del Departamento de Policía de Shreveport. El sospechoso, identificado por Bordelon como Shamar Elkins, murió tras una persecución policial.

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Los investigadores no han revelado qué pudo haber desencadenado la violencia. Bordelon indicó que aún queda mucho por investigar, pero que los detectives confían en que el tiroteo fue “un incidente exclusivamente doméstico”.

“Esta es una escena de gran magnitud, como ninguna otra que hayamos visto”, declaró Bordelon.

Añadió que Elkins era conocido por la policía y que fue arrestado en 2019 por un caso de armas de fuego. Las autoridades desconocían otros antecedentes de violencia doméstica.

Los agentes dispararon contra el sospechoso durante una persecución después de que este robara un vehículo a punta de pistola, explicó Bordelon.

La policía informó que los ataques comenzaron antes del amanecer en un barrio al sur del centro de Shreveport, cuando el sospechoso disparó a una mujer en una vivienda y luego condujo hasta la otra, “donde se cometió este atroz acto”.

Siete niños murieron dentro de la segunda casa, y uno fue hallado muerto en el tejado tras intentar escapar, según Bordelon.

La representante estatal Tammy Phelps declaró que algunos niños intentaron huir por la puerta trasera. “No puedo ni imaginar lo que los policías y los servicios de emergencia tuvieron que afrontar al llegar hoy”, expresó en una rueda de prensa.

Las dos mujeres heridas se encuentran en estado crítico, informaron las autoridades.

Familiar afirma que el sospechoso se estaba separando de su esposa

Shamar Elkins y su esposa estaban en proceso de separación y debían comparecer ante el tribunal el lunes, según Crystal Brown, prima de una de las mujeres heridas. Brown indicó que la pareja había estado discutiendo sobre la separación antes del tiroteo.

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“Asesinó a sus hijos”, declaró Brown. “Le disparó a su esposa”.

Elkins tenía cuatro hijos con su esposa y tres con otra mujer que vivía cerca y que también resultó herida de bala, según Brown. Todos los niños estaban juntos en la misma casa, añadió.

Las autoridades aún no han identificado públicamente a las víctimas del tiroteo.

Brown describió a todos los niños como “niños felices, muy amigables y muy dulces”.

Varias personas se consuelan mutuamente tras el tiroteo masivo ocurrido el domingo 19 de abril de 2026 en Shreveport, Luisiana. (Foto AP/Gerald Herbert) ( The Associated Press )

Una vecina se despierta con la noticia de un tiroteo masivo

Liza Demming, que vive a dos casas de donde la mayoría de las víctimas fueron baleadas, dijo que su cámara de seguridad grabó al sospechoso huyendo junto con el sonido de dos disparos.

“Eso es prácticamente todo lo que vi: él saliendo corriendo de la casa y los autos alejándose”, afirmó. Más tarde, Demming salió y vio el cuerpo cubierto de un niño en el tejado de la casa. Dijo que no sabía el nombre del pistolero.

“Se parece al padre que viene por aquí”, dijo, añadiendo que había estado con los niños hacía solo unos días.

El pastor Marty T. Johnson Sr., de la cercana Iglesia Bautista Comunitaria de San Gabriel, propietario de una de las casas donde ocurrieron los disparos, dijo que una persona que trabaja para él se la había alquilado a la familia, pero que él nunca había tenido trato con ellos.

“Realmente no los conozco, de verdad que no”, dijo. “Planeo organizar una vigilia de oración por la familia, y haré todo lo que esté a mi alcance, con tantos niños, para ayudarlos a enterrar a los pequeños”.

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La oficina forense de la parroquia de Caddo emitió un comunicado el domingo diciendo que aún no divulgaría los nombres de los niños porque la identificación de las víctimas estaba pendiente.

“Lo que comenzó como una disputa doméstica ha terminado en un daño irreparable”, declaró la fiscalía del distrito parroquial.

Shreveport está sumida en el dolor

Fue el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos desde que ocho personas murieran en un suburbio de Chicago en enero de 2024, según una base de datos mantenida por Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern.

En una conferencia de prensa frente a la residencia donde ocurrió uno de los tiroteos, las autoridades se mostraron consternadas y pidieron paciencia y oraciones a la comunidad mientras analizaban las múltiples escenas del crimen.

“Simplemente no sé qué decir, estoy profundamente consternado”, dijo el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith. “No puedo ni imaginar cómo pudo ocurrir algo así”.

“Esta es una situación trágica, quizás la peor que hayamos vivido”, dijo Tom Arceneaux, alcalde de la ciudad en el noroeste de Luisiana, con aproximadamente 180.000 habitantes. “Es una mañana terrible”.

La policía estatal de Luisiana informó que la policía de Shreveport solicitó la ayuda de sus detectives para investigar el incidente. En un comunicado, la policía estatal indicó que ningún agente resultó herido en el tiroteo en el que participó un agente.