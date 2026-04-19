Un tiroteo estalló durante una pelea masiva en un distrito de vida nocturna cerca del campus de la Universidad de Iowa, dejando al menos cinco personas heridas, tres de ellas estudiantes, durante la madrugada del domingo, según informaron la policía y funcionarios universitarios.

De acuerdo con la policía de Iowa City, una de las víctimas está en estado crítico. Las demás se encuentran estables.

Hasta la mañana del domingo no se habían realizado arrestos relacionados al tiroteo, según una alerta del campus.

Los agentes acudieron a reportes de una pelea grande cuando escucharon disparos, dijo la policía.

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“Este acto de violencia sin sentido ha devastado a la comunidad universitaria y a nuestro estado”, declaró la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, quien ofreció asistencia estatal para la investigación.

El tiroteo ocurrió en el centro de Iowa City, cerca del campus universitario, en las proximidades de un paseo peatonal lleno de bares y restaurantes.

La universidad emitió varias alertas, recomendando a los estudiantes mantenerse alejados del área.

“Aunque la investigación se encuentra en sus primeras etapas, no hay indicios de que algún estudiante universitario haya sido el objetivo”, indicó una de las alertas.