La Policía de Puerto Rico investiga una agresión ocurrida en el sector Las Cataratas, en Guaynabo, donde se alega que a un hombre le arrancaron parte de un dedo durante una pelea.

Según la información preliminar, el querellante -que no fue identificado- indicó que sostuvo una discusión con otro hombre, la cual escaló hasta los golpes, momento en que este le mordió el dedo índice, arrancándole parte del mismo.

El perjudicado fue trasladado a una institución hospitalaria, donde se encuentra en condición estable.

Hasta el momento no se han reportado arrestos relacionados con los hechos, mientras la investigación continúa en curso.

El caso fue investigado inicialmente por el policía municipal Raúl López, de Guaynabo, quien lo refirió a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.