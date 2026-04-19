Tres menores de edad fueron intervenidos en horas de la noche tras ser sorprendidos encapuchados dentro de los predios de la Escuela Benjamín Harrison, en Cayey.

Según la información provista, adolescentes fueron detectados por las cámaras de seguridad de Genesis Security instaladas en el plantel. Acto seguido, personal de esa compañía intervino directamente con los menores dentro de las instalaciones escolares.

Los jóvenes permanecen bajo custodia del personal de Genesis Security, en espera de la llegada de la Policía de Puerto Rico, conforme a los protocolos establecidos.

Este operativo forma parte de la alianza entre el Departamento de Educación y Genesis Security, a través de un programa de vigilancia electrónica y monitoreo que ha permitido la ejecución de numerosas intervenciones en planteles escolares.

La intervención se suma a cerca de un centenar de acciones similares realizadas bajo este sistema de seguridad, según se indicó en un comunicado.