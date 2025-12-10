Frankfort, Kentucky. Al menos un estudiante murió y otro resultó gravemente herido durante un tiroteo en una residencia de la Universidad Estatal de Kentucky el martes, y un sospechoso que no es alumno de la escuela fue detenido, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 3 p.m. y fue un “incidente aislado”, dijo Scott Tracy, jefe asistente de la policía de Frankfort, la capital del estado, durante una conferencia de prensa el martes por la noche. Tracy agregó que la policía respondió rápidamente al tiroteo.

“No hay preocupaciones de seguridad activas en el campus en este momento”, señaló. La policía no proporcionó de momento información adicional sobre el sospechoso.

Un video de WLKY-TV en Louisville mostraba a varios vehículos policiales fuera de un conjunto de dormitorios y un patio acordonado en la escuela en Frankfort.

Un estudiante que fue baleado en la residencia Whitney M. Young Jr. Hall, se encuentra en condición crítica pero estable, según la universidad. La escuela no ha revelado de momento el nombre de los estudiantes.

“Estamos en estrecho contacto con las familias y brindando todo el apoyo disponible”, dijo la escuela en un comunicado, añadiendo que los servicios de consejería y apoyo están disponibles.

El gobernador Andy Beshear dijo en un mensaje de video publicado en la red social X que el tiroteo “aparentemente es un incidente aislado” y que “no hay una amenaza continua”.

“La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad o país. Por favor, oremos por las familias afectadas y por nuestros estudiantes de KSU. Oremos también por un mundo donde estas cosas no sucedan”, dijo.

Las clases, exámenes finales y actividades en el campus quedaron canceladas por el resto de la semana, según la escuela. El periodo de otoño iba a finalizar el viernes, según el sitio web de la institución.

“Los estudiantes pueden regresar a casa si así lo desean”, dijo la escuela en un comunicado. “Se comunicará orientación adicional tan pronto como sea posible”.

El presidente de la universidad, Koffi C. Akakpo, lo calificó como una “tragedia sin sentido”.

“Estamos de luto por la pérdida de uno de nuestros estudiantes”, dijo durante la conferencia de prensa el martes por la noche. “Como padre, no puedo imaginar recibir la llamada que hice hoy a los padres”.

Fue el segundo tiroteo en cuatro meses en la misma área de la universidad.

Alguien disparó múltiples tiros desde un vehículo cerca de la misma residencia el 17 de agosto, hiriendo a dos personas que, según la universidad, no eran estudiantes. La policía de Frankfort dijo que una víctima fue atendida por heridas leves y otra sufrió lesiones graves. El dormitorio y al menos un vehículo fueron dañados por los disparos.

Kentucky State es una universidad pública históricamente negra con aproximadamente 2,200 estudiantes. Legisladores autorizaron la creación de la escuela en 1886.

Se encuentra a 2 millas al este de la sede del Congreso estatal.