Tormenta invernal sigue dejando cancelaciones de vuelos en Puerto Rico
Mira la lista de vuelos cancelados para hoy.
La tormenta invernal que continúa dejando fuertes nevadas y temperaturas gélidas en gran parte de Estados Unidos sigue afectando el itinerario de vuelos desde y hacia Puerto Rico, provocando cancelaciones y retrasos en varias rutas aéreas.
Aerostar Puerto Rico, operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, informó hoy, lunes, que más de una veintena de vuelos con destino a la isla resultaron afectados. Estos vuelos provenían de ciudades como Nueva York, Boston, Baltimore y Filadelfia, entre otras.
Las aerolíneas impactadas incluyen JetBlue, United, Spirit, Delta, American Airlines y Southwest.
Además, al menos 12 vuelos programados para salir de San Juan este lunes también fueron cancelados. En este caso, las aerolíneas mayormente afectadas fueron JetBlue, American Airlines y United.
A continuación la lista de vuelos cancelados hoy, lunes:
En varias ciudades de Estados Unidos, la tormenta ha provocado acumulaciones significativas de nieve, carreteras peligrosas y temperaturas bajo cero, lo que ha obligado a suspender vuelos y limitar operaciones aeroportuarias.
Estas cancelaciones se suman a las del pasado fin de semana.
Las autoridades recomiendan a los pasajeros que tengan viajes programados verificar su itinerario directamente con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.