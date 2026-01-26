La tormenta invernal que continúa dejando fuertes nevadas y temperaturas gélidas en gran parte de Estados Unidos sigue afectando el itinerario de vuelos desde y hacia Puerto Rico, provocando cancelaciones y retrasos en varias rutas aéreas.

36 Fotos La semana comenzó con fuertes nevadas que dejaron carreteras intransitables, cortes de luz y vuelos cancelados en gran parte del este del país.

Aerostar Puerto Rico, operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, informó hoy, lunes, que más de una veintena de vuelos con destino a la isla resultaron afectados. Estos vuelos provenían de ciudades como Nueva York, Boston, Baltimore y Filadelfia, entre otras.

Las aerolíneas impactadas incluyen JetBlue, United, Spirit, Delta, American Airlines y Southwest.

Además, al menos 12 vuelos programados para salir de San Juan este lunes también fueron cancelados. En este caso, las aerolíneas mayormente afectadas fueron JetBlue, American Airlines y United.

PUBLICIDAD

A continuación la lista de vuelos cancelados hoy, lunes:

Vuelos cancelados hoy, lunes 26 de enero. ( Fotocaptura )

En varias ciudades de Estados Unidos, la tormenta ha provocado acumulaciones significativas de nieve, carreteras peligrosas y temperaturas bajo cero, lo que ha obligado a suspender vuelos y limitar operaciones aeroportuarias.

Estas cancelaciones se suman a las del pasado fin de semana.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros que tengan viajes programados verificar su itinerario directamente con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.